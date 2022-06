Ingen endring av grensa mellom Sandnes og Strand

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt å ikke endre grensa mellom kommunene Sandnes og Strand.

11. august 2021 ble det fremmet et innbyggerinitiativ om grensejustering mellom Sandnes og Strand kommuner. Innbyggerinitiativet ønsket å overføre til Strand kommune den delen av tidligere Forsand kommune som fra 1. januar 2020 har hørt til Sandnes kommune. Departementet har nå vedtatt å ikke endre grensa.

− Forsand-saken har vært behandlet i Stortinget flere ganger. Det har vært flere grenseendringer i dette området på kort tid. Forslaget som nå var til vurdering, ville ikke føre grensene tilbake til en tidligere situasjon, men ville nok en gong innebære nye grenser. Etter en helhetlig vurdering har departementet vedtatt ikke å endre kommunegrensa, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding onsdag kveld.

Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister

Avviser andre innbyggerinitiativ

Statsforvalteren i Rogaland, som har utredet saken på oppdrag fra departementet, anbefalte at departementet endret grensa i tråd med innbyggerinitiativet. Departementet har hatt møte med kommunene før vedtaket ble fattet.

I tillegg til vedtaket om å ikke endre grensa, har departementet vedtatt å ikke sette i gang utredning av to andre innbyggerinitiativ om grensejustering, ett for Kolabygda og ett for Lysebotn.

− Dette er en stor og kompleks sak. Befolkningen i området dette gjelder er delt når det gjelder hvor grensa skal gå, og jeg har forståelse for der ulike synspunktene i denne saken, sier Gjelsvik.

Bent Høie, statsforvalter i Rogaland

Høie: -Tar til etterretning

Statsforvalter Bent Høie kommenterer onsdag kveld saken på denne måten:

− Statsforvalteren i Rogaland kom med ei klar faglig anbefaling til departementet i denne saken. Nå tar vi den politiske beslutningen til etterretning, seier statsforvalter Bent Høie.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak var i november i fjor i møte hos Statsforvalteren om saken, sammen med varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borlig og Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes.

– Wirak: En gledelig melding

Sandnes-ordfører Stanley Wirak kommenterer vedtaket på Facebook onsdag kveld:

«En gledelig melding fra kommunaldepartementet i dag! Forsand skal ikke grensejusteres til Strand. Forsand skal fortsatt være en del av Sandnes.

Nå håper jeg at vi kan legge striden bak oss og at vi kan se framover. Sammen skal vi fortsette å bygge den gode kommunen! Sammen skal vi sørge for trivsel, utvikling og vekst», skriver han i et innlegg.