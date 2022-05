Nevnte ikke bedrageri i rapportering til Politidirektoratet

Fredag ble det kjent at Pod også har bedt om ytterligere en granskning i kjølvannet av Aftenbladets avsløringer. Advokatfirmaet Haavind skal vurdere om ledelsen i Sør-Vest politidistrikt behandlet varselet som ligger til grunn for den betente saken i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og politietatens varslingsrutiner.

Etter at Politidirektoratet ble kjent med den fire år gamle politivarslersaken fra Sør-Vest politidistrikt, ble forholdet raskt oversendt Spesialenheten for politisaker. Nå skal også et eksternt advokatfirma undersøke håndteringen av varselet. Men politimesterens overordnede i Oslo ønsker ikke å uttale seg om Hans Viks behandling av den betente saken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden