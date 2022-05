Danset seg gjennom tidenes lengste barnetog

Lærer Marianne Brinchmann og elevene på Storhaug skole stemte skikkelig i for å feire nasjonaldagen.

Årets barnetog var ikke bare historisk langt. Det var muligens også historisk flott. Vi må iallfall minst tre år tilbake i tid for å finne et like flott tog.

Publisert: Publisert: Nå nettopp