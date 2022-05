Lokalt næringsliv har kontrakter for 3,9 milliarder på Nye SUS

– Tenk å få både en pandemi og en krig midt i trynet midt i landets største byggeprosjekt. Men jeg sover fortsatt godt, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson i Nye SUS til Aftenbladet.

Prosjektdirektør Kari Gro Johanson i Nye SUS bekrefter at man er i rute. Men krig og pandemi bekymrer henne.

Lokalt næringsliv, enten lokale firmaer eller større selskaper med avdeling her i distriktet, har fått tre av fire byggekontrakter på det nye sykehuset på Ullandhaug.

– Vi er veldig glade for at så mange lokale firmaer bygger det nye sykehuset vårt. Samlet har vi regnet ut at de er tildelt kontrakter for 3,9 milliarder kroner, sier direktør Kari Gro Johanson.

Så langt er det tildelt 69 kontrakter til lokale firmaer. Totalt er det bygg-kontrakter for 4,8 milliarder kroner, så det lokale bidraget er over 80 prosent.

Maler Rafael Kaminski i T. Lund er i full sving meg malerullen på et av de nesten utallige rommene på Nye SUS.

Nye SUS har et budsjett på totalt 11,3 milliarder kroner. Innkjøp av medisinsk utstyr er en betydelig utgiftspost seinere. Totalbudsjettet dekker også mellomfasen på dagens sykehus på Våland, prosjektadministrasjon og en betydelig andel infrastruktur som veier, vann avløp osv.

Dette er de største lokale kontraktene:

Firma Kontraktspris Kruse Smith (råbygg) 516 mill kroner Faber Bygg 457 mill kroner Vest Betong 357 mill kroner Bravida Norge (el-anlegg) 289 mill kroner Kruse Smith (betong bygg 11) 265 mill kroner Sig. Halvorsen AS 183 mill kroner Bravida Norge (røranlegg) 165 mill kroner Kruse Smith (P-hus ansatte) 106 mill kroner GK Inneklima AS 90 mill kroner Finn Midbøe 84 mill kroner Stangeland Maskin 82 mill kroner Habi AS 81 mill kroner Igang Totalentreprenør AS 77 mill kroner Byggmester Sagen 66 mill kroner

680 i arbeid nå

Nå jobber det 680 personer i de svære sykehusbyggene. De aller fleste kommer fra lokale firmaer, og T. Lund er ett av dem.

– Våre to kontrakter er på 102 millioner kroner, og det tror jeg må være en av landets største male-kontrakter, sier Håvard Moen i T. Lund. Han er prosjektleder for alt malearbeidet på sykehuset.

T. Lund har kontraktene både på malearbeidet og alt gulvbelegg på sykehuset. En enorm jobb.

– Jeg har regnet ut at vi trenger 863 paller med maling. Det er 44 spann på 10 liter på én palle, sier Moen.

Bare tomspannene veier 15 tonn. De blir alle resirkulert.

– Og alt avkappet av gulvbelegg blir returnert til fabrikken og blir resirkulert der, sier June Tytlandsvik i T. Lund. Hun er ansvarlig for gulvleggingen.

Akkurat nå er det 680 personer i arbeid på Nye SUS. Etter hvert skal det bli enda flere, og det vil på det meste være rundt 800.

Fakta Nye SUS Helseforetaket Helse Stavanger har rundt 8000 medarbeidere og er en av de største arbeidsplassene i regionen.

Første byggetrinn av Nye Stavanger universitetssjukehus skal stå klart i 2024.

I byggetrinn 1 bygges fire bygg. I tillegg kommer to parkeringshus.

Det nye sykehuset skal betjene nærmere 380.000 innbyggere i 15 kommuner i Sør-Rogaland, og ligger som nærmeste nabo til Universitetet i Stavanger.

Byggene i byggetrinn 1 er planlagt til å bli 125.000 kvadratmeter bruksareal og koster rundt 11,3 milliarder kroner.

Samlet er byggetrinn 2 estimert til 102.400 kvadratmeter bruksareal og hele byggetrinn 2 vil koste rundt 9 milliarder kroner. Les mer

Nye SUS har fått full høyde nå. I slutten av 2024 kommer de første pasientene inn dørene. Bildet er tatt fra den økologiske gården på Ullandhaug.

Digitalisert

Både Kari Gro Johanson i Nye SUS og Håvard Moen i T. Lund skryter av gode digitale planleggingsverktøy.

– Vi kan planlegge ned til miste detalj hva som trengs, og når, til hvert enkelt rom. Så har vi møter med de andre entreprenørene, og løser eventuelle utfordringer etter hvert, sier Moen.

Det er en stor fordel at alle de totalt 640 enerommene for pasienter har den samme utformingen, at så mye er standardisert. Da går arbeidet raskt.

June Tytlandsvik i T. Lund er prosjektleder for gulvleggingen på Nye SUS. Hun skryter av arbeidsmiljø og samarbeidet med de andre som bygger sykehuset. Denne grønnfargen brukes på noen av pasientrommene. Andre rom har to ulike blånyanser.

Er i rute, men...

Kari Gro Johanson bekrefter at arbeidet er i rute. Men alt er ikke bekymringsløst.

– Både pandemien og krigen i Ukraina påvirker oss. Vi skulle fått eikedører og noen stålrør fra Ukraina, som ikke kan leveres nå. Vi har funnet erstatninger, men det er en viss fare for forsinkelser seinere.

Selv om pandemien påvirker livene våre lite i Europa nå, er det full nedstengning flere steder i Kina.

– Det er bekymringsfullt. Dersom landet forblir stengt lenge, vil vi mangle flere vesentlige IKT-deler i høst en gang, sier Johanson.

20 kontrakter til

Nye SUS har allerede tildelt rundt 100 kontrakter til ulike firmaer. 20 kontrakter gjenstår fortsatt i byggetrinn 1.

– Den sterke kostnadsøkningen i det siste kan gjøre det utfordrende å holde budsjettene. Men jeg kan ikke si noe mer om dette nå. Vi skal behandle kostnadsutviklingen på neste styremøte i slutten av mai, sier Johanson.

Viktig bidrag

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland fikk omvisning på Nye SUS mandag.

– Det er supert at lokalt næringsliv har fått så mange viktige oppdrag her. Og det er tydelig at mange av dem er stolte over å bygge det nye sykehuset vårt, sier Grindland.

Prosjektlederne June Tytlandsvik og Håvard Moen i Interiørfaghuset T. Lund forklarer regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland (til høyre) hva jobben består av.