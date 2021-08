36 smittede i Stavanger - 55 på Nord-Jæren

36 personer er smittet av koronaviruset i Stavanger siste døgn.

I Stavanger har 36 personer testet positivt for covid-19 siste døgn. 27 av 36 er under 30 år. To nye beboere ved Sunde sykehjem har testet positivt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden