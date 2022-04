Kjerkol: Kan bli aktuelt med fjerde vaksinedose før vinteren

Før neste vinter kan det komme en anbefaling fra FHI om å tilby eldre og risikogrupper en fjerde vaksinedose, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol redegjorde tirsdag for Stortinget om regjeringens koronastrategi og beredskapsplan. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

– Derfor må kommunene ha planer slik at de raskt kan oppskalere kapasitet for vaksinasjon, sier Kjerkol i en pressemelding.

Tirsdag redegjorde Kjerkol for Stortinget om regjeringens nye koronastrategi. Der slo hun fast at pandemien ikke er over, selv om regjeringen lettet på de siste koronatiltakene om å være hjemme ved koronasmitte.

– Vaksine er vårt viktigste virkemiddel mot pandemien, og koronavaksinasjonsprogrammet videreføres til juni 2023, sier Kjerkol.

Gjennom en avtale med EU har regjeringen bestilt vaksiner fra Pfizer-BioNTech og Moderna, som også inkluderer vaksiner utviklet for omikronvarianten. Det er imidlertid ikke avklart når disse er ferdig utviklet, eller om de vil være bedre egnet enn de som benyttes i dag, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.