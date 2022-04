Trafikksentralen er tilbake skjærtorsdag

Forbikjøring i Vikesåbakkene, fletting på Motorveien og en helt spesiell manøver i en rundkjøring på Sola - det er noe av det du får se i den nye sesongen av Trafikksentralen.

Trafikksentralen er et tv-konsept på Aftenbladet.no som setter søkelyset på både farlige, tåpelige, overraskende og morsomme episoder fra trafikken.

Programleder Elisabeth Risa har gjennom flere sesonger gått gjennom utallige videoklipp sammen med Tommy Stoltenberg og Aleksander Naley fra trafikkpolitiet i Stavanger og Eirik Vigrestad fra Moto trafikkskole i Sandnes.

Innspilling på Jåttå VGS

Sesongens episode spilles inn på Jåttå videregående skole i Stavanger. Foran en fullsatt aula i skolens hovedbygg fikk elever på tredje trinn i løpet av en skoletime se hvordan tv-innspillingen foregår samtidig som de fikk kvalifisert trafikkopplæring.

Forrige innspilling ble gjort ved Sola videregående skole. Også da var hensikten å møte skoleelever med trafikkbudskap som blant annet oppførsel i trafikken og holdninger.

Innspilling av Trafikksentralen under korona. Fra venstre: Eirik Vigrestad, Aleksander Naley, Tommy Stoltenberg og programleder Elisabeth Risa

En helt ny vri

Dette gangen gjør også Trafikksentralen-gjengen er helt ny vri: De er med politibetjentene Andreas Kverneland og Aleksander Naley når de kjører politiets videobil rundt om i distriktet.

I den ene episoden fra videobilen er vi med når politibetjentene sjekker om folk overholder trafikkforbudet i Eiganesveien.

Trafikkforbudet betyr at det er ikke tillat med gjennomkjøring til Dues vei og Holbergs gate, men det er det fortsatt mange som benytter seg av.

Tesla-sjåføren ber om å slippe

I episoden stopper de to politibetjenten en sjåfør i en hvit Tesla. Sjåføren blir ilagt et forelegg på 5850 kroner. (Merk også at fra 1. mars i år økte satsene for å kjøre i strid med dette trafikkskiltet til 6000 kroner).

Sjåføren er ikke sen med å be om han kan slippe:

– Kan eg få ein sjanse på denne?

Her får du en smakebit fra episodene fra videobilen. Vil du se alt? De fire nye episodene av Trafikksentralen publiseres på Aftenbladet.no skjærtorsdag klokken 18.

Aleksander Naley jobber i trafikkpolitiet i Stavanger og har i flere år vært fast gjest i Trafikksentralen-panelet. Onsdag 20. april stiller han til nettmøte på Aftenbladet.no.

