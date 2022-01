Leger ved sykehuset slår alarm: 21 personer alvorlig skadd på elsparkesykkel de siste to årene

Clemens Weber, Jon Kristian Narvestad, Pieter Oord og Kjell Tjosevik er blant legene som tar imot alvorlig skadde pasienter i traumerommet på akutten ved Stavanger universitetssjukehus. Minst 13 personer bistår hver pasient som kommer inn.

Fire leger ved Stavanger universitetssjukehus er bekymret for at antallet alvorlige ulykker på elsparkesykkel øker. Alle utenom en av de 21 som ble alvorlig skadd de siste to årene, fikk hodeskader. Nå ber legene om tydeligere regler.

