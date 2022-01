Avdøde var ute for å skyte opp fyrverkeri da drapet skjedde

To personer er siktet for drapet på en 28 år gammel mann i Haugesund.

28-åringen var ute for å skyte opp fyrverkeri sammen med venner da drapet skjedde. Mandag blir de to siktede framstilt for varetektsfengsling.

