UiS må vente på Russland-avklaring: – Kan berøre våre avtaler

I lys av de kraftige sanksjonene innført av Vesten mot Russland, kan også utdanningssektoren rammes om kort tid.

Det sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, til Forskerforum i etterkant av et møte med utdanningssektoren, tirsdag.

Statsråden sier at regjeringen ønsker å bevare samarbeid og kontakt mellom enkeltforskere, men åpner for at det kan komme begrensninger eller sanksjoner på samarbeid mellom norske og russiske institusjoner.

– Det vil komme en avklaring i løpet av svært kort tid om hvordan det skal håndteres, sa han til Forskerforum.

For utdanningsinstitusjonene i Sør-Rogaland betyr det at Universitetet i Stavanger, og deres samarbeidsavtale med Gubkin State University i Moskva, kan bli berørt:

– Når det gjelder samarbeid på institusjonsnivå ble norske universiteter bedt om å vente litt, i påvente av regjeringen som holder regjeringskonferanse vedrørende situasjonen, hvor de skal ta stilling til tiltak de eventuelt skal innføre, og det kan også berøre våre avtaler, sier Klaus Mohn, rektor ved UiS, til Aftenbladet.

Tidligere torsdag ble det klart at Sverige kutter all kontakt med russiske og hviterussiske institusjoner, skriver Universitetsavisa.

– Viktig at vi tar vare på alle

I en pressemelding publisert tidligere i uken skriver Universitetet i Stavanger at de fordømmer Russlands invasjon av nabolandet.

– Vi er rystet over angrepet og føler sterkt med våre ukrainske studenter og ansatte, som har familie og venner i krigsområdene, sier rektoren.

Og følger opp med:

– Vi har russiske ansatte, venner og studenter som står i en vanskelig situasjon. Det er viktig at vi tar vare på alle som er direkte berørt av denne krigen, sier Mohn.

Også Handelshøyskolen BI, som har campus i Byfjordparken i Stavanger, var tidligere i uken ute med en pressemelding vedrørende Ukraina-situasjonen:

– Som en akademisk institusjon tar vi klar avstand fra invasjonen av Ukraina. Vi plasserer ansvaret for disse handlingene hos de ansvarlige myndigheter i Russland.

– BI har ansatte og studenter fra både Ukraina, Russland og deres naboland. Vår viktigste prioritet nå er å ta vare på dem så godt vi kan, sa rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

BI melder at de har 38 studenter med russisk statsborgerskap i Norge, samt 23 studenter med ukrainsk nasjonalitet.

UiS oppgir på sin side å ha 14 studenter med ukrainsk statsborgerskap på campus i Stavanger, samt flere ansatte med ukrainsk nasjonalitet.

