UiS må fryse russisk samarbeid: – Beklagelig, men ikke til å unngå i den situasjonen vi står i

Over en uke etter at Russland startet sin invasjon av Ukraina, fortsetter sanksjonene fra Vesten. Nå rammes utdanningssektoren, blant andre Universitetet i Stavanger.

– Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter, og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp) til NTB.

Russlands invasjon av nabolandet har allerede ført til en rekke strenge sanksjoner fra Vesten, og nå har også sanksjonene nådd utdanningssektoren, hvor samarbeidsavtaler mellom norske og russiske utdanningsinstitusjoner blir fryst.

– Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter, og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is, fortsetter han.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp) annonserte fredag at regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland.

– Beklagelig, men ikke til å unngå

Ved Universitet i Stavanger betyr det at samarbeidsavtalen med russiske Gubkin University i Moskva, rammes.

Rektor Klaus Mohn sier implementeringen er i gang, og at avtalene fryses:

– Det er vi i ferd med å gjøre. Det samme gjelder tre andre samarbeidsavtaler med russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sier han.

Selv om disse samarbeidene nå blir lagt til side, forteller rektoren at UiS på sikt ønsker en situasjon der de kan samarbeide internasjonalt, både innenfor utdanning og forskning.

– Det er det beste for kunnskapsutviklingen og for samfunnet. At det legges bånd på våre samarbeidsmuligheter er beklagelig, men er ikke til å unngå i den situasjonen vi nå står i, sier Mohn.

Som det ble rapportert fra flere medier tidligere i uken, ønsker regjeringen å bevare forsker-til-forsker-kontakten, noe forsknings- og høyere utdanningsministeren også understreket fredag:

– Akademia kan være en viktig motvekt mot myndighetene, også i Russland. Derfor gir vi norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter en liten åpning for å fortsette samarbeid som det er faglig grunnlag for å ha, sier Borten Moe.

UiS-rektor, Klaus Mohn sier de er i gang med å fryse samarbeidsavtalene med Russland.

Har utvekslingsstudent i Russland

En utvekslingsstudent fra Universitetet i Stavanger befinner seg i øyeblikket i Russland, ved samarbeidsinstitusjonen Gubkin State University, Moskva.

Dekan ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet på UiS, Øystein Lund Bø sier til Aftenbladet at situasjonen rundt studenten er udramatisk:

– Vedkommende sier han har det greit. Nå tar en representant fra UiS kontakt med han fredag ettermiddag, og vi fortsetter en jevnlig dialog med studenten. Fram til nå har han fulgt forelesninger der borte, og det er ingen dramatikk i forhold til hans situasjon, sier han.

Bø kan ikke si om studenten ønsker å bli værende i Russland, eller om han ønsker å reise hjem til Norge, men sier følgende om den pågående dialogen:

– Det er for å holde kontakten med han, og høre hvordan han har det. Vi må også høre om rent praktisk ting, og eventuelle konsekvenser av sanksjonene, sier han.

Før han fortsetter:

– Så må vi også sammen konkludere om studiene i Russland kan fortsette dette semesteret, hvordan endringer kan gjøres og hvordan eventuell transport hjem til Norge skal fungere.

Dekan ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet på UiS, Øystein Lund Bø, sier situasjonen for utvekslingsstudenten i Russland er «udramatisk».

Skal fortsette diskusjonene

Han oppgir at veien videre for UiS og fakultetet blir å finne ut mer om de faktisk konsekvensene av regjeringens avgjørelse, samt eventuelle svar fra russisk side.

– Hvordan blir det med eksamener for studenten?

– Det er noe av det vi må finne ut av. Det kan være at han kan fullføre eksamenene sine der i henhold til opprinnelig plan, men det avhenger selvsagt også av hvordan samarbeidsuniversitetet i Gubkin svarer, sier Bø.

Han opplyser at UiS kommer til å fortsette diskusjonene over helgen, hovedsakelig for å kartlegge hva som blir de praktiske konsekvensene av sanksjonene, og eventuelle russiske svar.

Universitet i Stavanger opplyser å ha 14 studenter med ukrainsk statsborgerskap på campus, samt flere ansatte med ukrainsk nasjonalitet.

– Våre studenter og ansatte fra Ukraina og Russland er selvsagt uforskyldt i det som foregår, og oppfordringen har gått til fakultet og fagmiljø om å ivareta dem som best vi kan, sier rektoren ved UiS.

Les også UiS må vente på Russland-avklaring: – Kan berøre våre avtaler

