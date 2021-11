Vikarkrise i skolen: – I verste fall må vi stenge skoler

Skolesjef Jørn Pedersen på Auglend skole, som denne uka manglet 20 ansatte en av dagene.

Vikarmangelen på skolene i Stavanger er nå så kritisk at skolesjefen er redd for at skoler må stenge. Likevel sier Statsforvalteren blankt nei til hjemmeskole.

