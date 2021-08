Fylkesordføreren sier nei til storfylke på Vestlandet

I Arendal skjøt Marianne Chesak (Ap) ned tanken om et storfylke på Vestlandet i møter med fylkesordførerkolleger og i en paneldebatt på skipet «Statsraad Lehmkuhl».

ARENDALSUKA: Hun forhandlet Rogaland inn i et storfylke på Vestlandet, men planene havarerte. Nå skyter fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) ned et initiativ hun egentlig er for.

