Barn, unge og fullvaksinerte får unn­tak fra karantene­regler

For skolebarn i Sandnes vil den første test skje på testsenteret i Klepp. Dersom barnet tester negativt, kan det gå tilbake på skolen.

16. august ble de nasjonale reglene for smittekarantene endret. For å unngå at mange barn og unge må holdes hjemme, kan barn under 18 år slippe karantene.

