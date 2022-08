Kaffe-luksus ble tema i formannskapet

Det mulige innkjøpet av tre kostbare kaffemaskiner til nye Stavanger rådhus ble et tema i formannskapets møte torsdag.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide svarte langt og fyldig på spørsmål om kaffe i formanskapet torsdag. Her med kopp på et møte i 2017.

Det var Dag Mossige (Ap) som på bakgrunn av Aftenbladets oppslag, ville vite hvordan anbudspapirenes spesifikasjon av en høystandard og høyt priset kaffemaskin kunne samsvare med politiske vedtak om nøkternhet i innredningen av det nye rådhuset.

– Hvorfor er det slik at man har bestilt akkurat denne maskinen, ville Mossige vite.

Aftenbladet skrev tirsdag at tre av de beskrevne kaffestasjoner av typen Top Brewer Pro Con 1 vil ha en prislapp på om lag 540.000 kroner. Merverdiavgift kommer i tillegg. Det gjør også ipadene som skal styre kaffemaskinen.

Alternativer

Kommunedirektør Per Kristian Vareide kjente seg ikke igjen i at kommunen har bestilt en spesiell maskin.

– Det er åpent også for andre, alternative løsninger som tilfredstiller kravene, sa han.

Vareide advarte politikerne mot å debattere priser på anbud som ennå ikke er åpnet.

– Dette henger sammen med lov om offentlige anskaffelser. Da er det viktig med likebehandling og at vi får en ryddig prosess. Her snakker vi om et pågående anbud, der dette med kaffemaskinene bare er en liten del, sa kommunedirektøren.

– Jeg har ingen informasjon om og ingen formening om prisnivået i dette anbudet. Når det blir åpnet og det blir satt opp en kostnadsoppstilling, forventer jeg og ser fram til en livlig debatt i utvalg for miljø og utbygging om innholdet, også om de enkelte delene avspeiler nøkternhet. Det vil ikke overraske meg veldig om det blir behov for å gå inn i anbudets enkeltdeler, med henblikk på å kutte kostnader, sa Vareide.

En rekke krav

Samtidig sa han at en maskin som er dyr i innkjøp likevel kan vise seg å være billigere i drift enn alternativene.

– Dette må vi også se på når anbudene er åpnet, sa Vareide.

Om selve kravene til kaffemaskinene la han vekt på en rekke forhold:

– For det første er dette en maskin som må ha høy kapasitet, siden den står rett utenfor kommunestyresalen. Den skal ikke stå oppe i gangene der de ansatte arbeider. Den skal stå der for blant andre politikere, publikum og presse. For det andre må vi tenke på lydnivået, slik at ikke kaffemaskinen forstyrrer møteaktiviteten. Det tredje momentet handler om driftssikkerhet, at maskinen er selvrensende og at den sier ifra når det trengs innkjøp av ny kaffe. Det må ikke være slik at vi må bemanne opp for å betjene kaffemaskinen. Vi har en politisk bestilling på et smart rådhus. Da må vi også sånn sett ha en smart kaffemaskin, sa Vareide.

– Blikkfang

Han nevnte også den visuelle profilen som et fjerde moment.

– Denne maskinen skal stå utenfor kommunestyresalen og blir et blikkfang for de som besøker rådhuset vårt. Det er nok en allmenn interesse også for det visuelle, mente Vareide.

Anbudene for rådhusrenoveringen skulle egentlig vært innlevert 19. august, men anbyderne har nå blitt innvilget 14 dager ekstra, fram til begynnelsen av september.