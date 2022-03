På denne 60,2 dekar store eiendommen mellom Ganddal og Foss-Eikeland har Coop planer om å bygge nytt distribusjonslager. I lys av et nytt verdensbilde med betydelig usikkerhet rundt matvareproduksjonen, mener Jordvernforeningen i Rogaland at Coop har et spesielt ansvar for å ta vara på matjorda.