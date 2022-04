Billigere SFO for flere og gratis for 1. trinn

Stavanger kommune har allerede gratis SFO for 1. trinn, og nå er også prisene redusert med 500 kroner månedlig for alle elever på 2. til 4. trinn.

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Søknadsfristen er 15. april.

Elever på 1. trinn har allerede gratis opphold i SFO - foreldre betaler kun matpenger. I forbindelse med handlings- og økonomiplanen satte det politiske flertallet av 17 millioner kroner årlig for å redusere SFO-prisene med 500 kroner i måneden for alle elever på 2. – 4. trinn.

Les også Enighet om budsjettet: Dette er de enige om

– Stavanger har gått fra å en av de høyeste SFO-prisene i landet til en av de laveste, sammenlignet med andre storbyer. Dette betyr mye for småbarnsfamiliene som bor her og bidrar til å gjøre byen mer attraktiv for postensielle innflyttere, sier fungerende varaordfører Dag Mossige.

Dag Mossige (Ap), fungerende varaordfører

Du betaler for SFO 11 måneder i året.

Fra og med 1. august 2022 gjelder følgende priser:

100 prosent plass: 2688 kroner per måned

60 prosent plass: 1613 kroner per måned

Elever som allerede har plass i SFO, beholder sin plass og skal ikke søke på nytt.