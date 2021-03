Hun er en energibombe av de sjeldne. Heldigvis brukte Inger Hovland litt boblende overskudd til å lage den kuleste musikkvideoen. Se hele vinnerbidraget, les om dokunsten på Kannik som tok andreplassen, og se de andre premierte videoene lenger nede i saken.

Publisert: Publisert: I dag 14:12

Du kan bare lære deg refrenget først som sist:

Me står oppreist, me skal klara det.

Snart bler det fest kver helg – og sommarferie!

Må kje falla for me e snart i mål.

Og då kan me utbringa ein super, store skål.

Me står oppreist, ja, ja, ja!

Soleklar vinner av Aftenbladet korona-konkurranse for deltakere under 20 år er Inger Hovland.

16-åringen fra Sunde i Stavanger fikk med søstrene Lotta (13), Pia (7), pluss mamma Helga (41). Sammen skapte de en musikkvideo som virkelig tok fyr hos juryen.

Her er begrunnelsen:

For en energi! Videoen er et lyspunkt i seg selv, viljen til å stå oppreist er både gjenkjennelig og inspirerende. Oppfinnsom og virkningsfull bruk av det som finnes innenfor husets fire vegger – lysestaker, solbriller, mor og søstre. En klar vinner!

I juryen satt Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle, debattredaktør Solveig Grødem Sandelson og Line Noer Borrevik.

SE HELE VIDEOEN:

Inger Hovland (16) Vinner i klassen under 20 år Skole: Dramalinjen ved Stavanger katedralskole Bjergsted. Fritidsinteresser: Spiller fotball i Madla IL. Medlem og skuespiller ved barne- og ungdomsteateret ved Rogaland Teater. Liker å legge ut kjekke ting på Snapchat-vloggen @tobiasoginger. Elsker å være med venner.

Skapt i karantene

Koreografien, eller «muvså», som gjengen sier, kom de på underveis. Melodien er Elton Johns «I'm Still Standing». Teksten er byttet ut med Ingers egne ord.

Og Inger – hun holder motet oppe.

– Vi begynner å bli veldig lei, siden koronaen har vært her så sykt lenge. Hjemmeskole, isolasjon og karantene tærer på. Ungdomslivet stopper opp. Budskapet er at vi likevel ikke må gi opp, men fortsatt stå på og stå oppreist. Vi må rett og slett tenke litt Jahn Teigen og være optimister!

Egentlig var videoen ment som oppmuntring til fotballaget, for like før vinterferien røyk hele laget i karantene etter at en spiller fikk påvist korona.

Noen kulere? Neppe. Helga, Inger og Lotta Hovland gikk til topps i Aftenbladets korona-konkurranse med videoen «Me står oppreist» Foto: Jan Inge Haga Familien Hovland lagde musikkvideo hjemme om koronaepidemien som vant konkurransen for de under 20 år. Fra venstre mor Helga, Inger (sittende) og Lotta Hovland. Foto: Jan Inge Haga

Inger har mange fantastiske egenskaper, å sitte inne, stille, uten å gjøre noe, er ikke én av dem. Hun må skape, tulle, snakke, le, være sosial – helst hele tiden. Da hun måtte trø rundt hjemme på Sunde, hadde ikke familien annet valg enn å stille opp på siste påfunn. Heldigvis var de ikke spesielt vanskelige å be, og innsatsen var formidabel. Inger måtte likevel ta noen små grep for å få den eldste av danserne til å henge med.

– Mamma er veldig sporty som stiller opp, men hun kommer av og til med litt rare «muvs», og da må jeg og Lotta korrigere litt, påstår Inger.

– Jentene var kjappe i vendingen. Da jeg trodde vi bare var ferdig med øvingen, var visst klippet allerede i boks – og vi skulle videre til neste. Men man må bare bjuda på. Det var veldig kjekt at de ville ha med gamle mor på dette. Nesten rørende. Jeg trenger den trimmen jeg kan få, sier mamma Helga. Mest sannsynlig kommer hun ikke til å si opp jobben i Equinor for å satse dansing på fulltid.

Litt lei trøtte fredagskvelder

Alle de tre døtrene hennes er medlemmer i barne- og ungdomsteateret ved Rogaland Teater. I februar spilte Inger i forestillingen «Jeg kan være en annen». Stor stas, utsolgte forestillinger, likevel var salen nesten tom for publikummere.

– Koronaen, vet du.

– Men tiden med korona har ikke bare vært kjip, eller?

– Vi har hatt mye familietid, og det er jo kjekt...Men også stress og pyton, mener Inger.

– Nei, nå må du slutte, ler en forståelsesfull mamma.

– Ja, men det er jo sånn...fredagskveld, og du egentlig vil være med mange venner, og du må sitte hjemme med familien, liksom, sier Inger.

– Husk at du har en familie som gidder å være med på musikkvideoer, svarer mamma kjapt.

Inger er et sjeldent sekund stille – før hun fyrer løs igjen.

– Jeg har lyst å si at vi må skape minner, bruke korona-tiden med dem vi er glad i og holde ut. Det blir bedre! Garantert!

– Vinnere, verden ligger for deres føtter. Hva blir neste steg?

– Broadway!

2. plass: Helle Harboe (15)

Tegning laget på HC-toalettet på Kannik skole av frustrert ungdom under korona-epidemien. Foto: Jan Inge Haga

Svarte streker på en hvit dovegg viste en sliten mann. Ingen visste hvem som sto bak. Men tegningen var altfor bra til å vaskes vekk.

Rektor Finn Lea vet at han har tatt en risiko, men noen sjanser må man ta.

Vanligvis blir streker på dovegger sett på som hærverk. Men i februar dukket det opp et litt uvanlig kunstverk på Kannik skole i Stavanger, og tusjtegningen var altfor bra til å vaskes vekk.

– Du kan alltid risikere at andre elever tar etter, men den sjansen var vi villig til å ta. For dette er et bra verk og et bra tema i en utrolig vanskelig tid, sier rektoren.

På veggen til handikaptoalettet har noen tegnet en sliten mann med finkjemmet hår. Med enkle streker har kunstneren klart å fange både håpløshet og håp på samme tid.

«For midt i en global pandemi står han opp, greier håret og tar på seg sløyfen, for å tilbringe nok en dag på en skole uten frihet», skriver faglærer Linn Camilla Tofteland i kunst og håndverk.

Pandemien har endret både hverdagen og skolehverdagen til elevene.

– Vi gjør så godt vi kan, men vi klarer ikke å lage skolehverdagen like bra som før, og vi voksne klarer ikke se helt hva vi har fratatt elevene i denne tiden. Likevel har de oppført seg på en eksemplarisk måte som det står stor respekt av, sier rektor Finn Lea.

Skolen mente at kunstverket fortjente større oppmerksomhet og bestemte seg for å melde det på i koronakonkurransen til Aftenbladet uten at de visste hvem kunstneren var.

Nå har tegningen fått andreplass i kategorien under 20 år. Kunstlærer Linn Camilla Tofteland har også valgt å ramme inn kunstverket og gi det en skikkelig anmeldelse, og dommen ble terningkast fem.

– Hensikten med å respondere slik vi gjorde var å vise elevene våre at vi ser dem og står ved dem i en utfordrende hverdag, sier Tofteland.

Egentlig var det en tilfeldighet som gjorde at en annen lærer oppdaget kunstverket på doveggen og gjorde Tofteland oppmerksom på det. De diskuterte hvordan de skulle reagere og bestemte seg for å gjøre noe mer ut av det.

– Vi bestemte oss for å feire graffitien i stedet for å be om at den fjernes. Den svarte tusjen står veldig fram på den hvite veggen, og motivet var rent uten skriblerier rundt. I starten overtolket vi kanskje kunstverket, men jo mer vi snakket om det, desto mer fantastisk ble det. Ansiktsuttrykket uttrykker en håpløshet, som mange kan kjenne seg igjen i, og det gjenspeiler nok litt av hvordan elevene selv opplever situasjonen, sier Tofteland.

Lenge var det ukjent hvem kunstneren var, men etter hvert var det noen av medelevene som kjente igjen streken, og det viste seg at antagelsene stemte.

15 år gamle Helle Harboe hadde ikke noe konkurranse i tankene da hun tegnet med tusj på doveggen. Hun ønsker heller ikke noe bilde av seg selv eller intervju i avisen, men er glad for måten skolen har behandlet kunstverket og synes det er fint å bli premiert med et gavekort på 2000 kroner.

Juryens begrunnelse: Å, han er så sliten! Sykt gjenkjennelig, ringene under øynene siger helt ned til halsen. Men han holder på, og holder seg oppe - håret er vannkjemmet og tversoversløyfen på plass. Med enkle streker klarer tegneren å fange både håp og håpløshet.

3. plass: Sunniva Vader (14)

Sunniva Vader. Foto: Jan Inge Haga

Hun bidro med en video om korona:

Juryens begrunnelse: Alenetiden på rommet, på kryss og tvers og fram og tilbake, blir vist fram med effektiv redigering og glimt i øyet,, det samme med drømmen om havet og varmen langt borte. Videoen må gi gjenklang hos unge, det er trøst og håp i gjenkjennelsen.

3. plass: Hannah Vader (11 år) og Emelina Halle (12 år)

Emelina Halle og Hannah Vader. Foto: Jan Inge Haga

Juryens begrunnelse: Utmerker seg med godt grep om historiefortelling. Åpningen går rett på Erna Solbergs tale 12. mars i fjor, feriebildene er kjapt klippet sammen. Vi kjenner alle igjen dette umiddelbart, og det trenger ikke dveles med. Overdrivelsene gir et humoristisk blikk på slitsomme smitteverntiltak, noe som er et lyspunkt i seg selv. Imponerende fra unge blikk.