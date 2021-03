Jeg pigger meg tilbake til Egenes og tenker at det er kanskje noe jeg også må endre på. Det er iallfall godt for meg å kunne gå til en klok frisør som kan ta imot hele meg, ikke bare håret mitt.

Lyspunkt fra korona-konkurransen

Lyspunkter fra koronaåret

Silje Trym Mathiassen Stavanger

I et kaos av usikkerhet og uforutsigbarhet

fant jeg etter hvert lyspunkter

noe i mørket

som jeg kunne orientere meg etter

ikke store ting,

men små

ubetydelige og livsnødvendige

handlinger

som

endret tomhet til mening

som

morgenbad i sjøen

(nesten) uansett vær

med min firbeinte badevakt

en lang klem

til et tre

for å mette min hudsult

å lage middag

til flere enn «de vanlige»

for så å sykle rundt og dele ut

20 liter hjemmelaget lapskaus

og 99 fiskekaker

som var så sprekkfulle

av kjærlighet, tilstedeværelse og glede

at de ble til hjerter på stekepannen

sånne ting

som

å plante erteblomster

der barnebarnas små, tynne fingre

puttet frøene

dypt, dypt, dypt

ned i den mørke jorda

med en visshet om

at de ville spire

fordi den heliotropiske lov

tilsier

at alt liv

alt liv

strekker seg mot lyset

Å lete etter og finne de gode tingene og lyset som alltid er der, bak det krevende og uforutsigbare.

Alette Sandve Vereide Kleppe

Et fedreland vi frydes ved: 2020

Tale Østrem Stavanger

Første gang jeg gråt, var da jeg skjønte at 17. mai var avlyst. Ikke datoen, så klart, men feiringen. Vi skulle ikke få noe barnetog. Jeg skulle ikke vinke til nevøer og nieser, eller telle antall nasjoner i de forskjellige flaggene jeg liker så godt. Jeg skulle ikke få høre russ på toppen av en buss synge Tore Tang i bakrus etter en natt uten søvn. Ikke se folketoget med altfor mange uendeligheter av like idrettsforeninger, i regn og kuling på tvers.

Men, stopp litt, er det ikke lyspunkt vi skal lete etter nå?

Se på det vi fant, og ikke det vi mista.

Jo da, litt mer mørke bare, så skal du få se lyset.

Grunnloven og Eidsvoll var ved det samme, men jeg hadde en datter som ikke skulle få feire russetida si det året. Helt siden hun var et lite barn hadde hun gledet seg, til å bli en av de røde eller blå som hun beundret. Hun var et sjenert barn, hun turde ikke spørre om russekort. Nå skulle hun bli en av de som så, en russ som la merke til barnet helt bakerst i flokken og kanskje gi akkurat det barnet noen ekstra kort. Det skal så lite til for å glede et barn når du er russ, sa hun, og var klar for feiring.

Russekort i skuffen

Jeg gråt da dattera prøvde russedrakten på. En drakt som aldri skulle bli skitten, til et russetog som aldri ble noe av. Alle ungdommene og deres drømmer. Jeg kan fremdeles gråte når jeg tenker på det, hvert høydepunkt som forsvant og forsvinner, til nok en hverdag som er altfor lik den forrige. Det ble ikke noen russetid, selv om drakten var på. Ingen barn jublet, for det var nesten ingen å se. Russekortene ligger i skuffen og venter. Jeg vet ikke på hva.

17. mai og jeg har et spesielt forhold. Vennene mine ler av meg. De må gjerne le. Jeg står uansett opp først av alle. Natten før sover jeg lett og forventningsfullt, akkurat som da jeg var barn. Jeg spiser is til frokost. Jeg setter dørene på vidt gap og skrur på Jens Book Jensen med «Norge i rødt, hvitt og blått». Så gleder jeg meg til dagen som skal komme.

For det er noe spesielt. 17. mai er den eneste festdagen som er helt avhengig av en felles regi. Alle andre festdager kan vi fikse hjemme hos oss selv. Om du velger å flytte julefeiringen en dag eller to gjør det ingen forskjell, en mørk vinterkveld med mat og gaver blir det uansett. Men vi får ikke til nasjonaldagen uten hverandre.

Tusenvis av folk i gatene. Feststemte mennesker. Bunader og vonde sko. Gnagsår. Barn med flagg ned i sølepyttene. Korpsuniformer og kornetter. Å rusle nedover mot sentrum, se de komme, hver fra sin bydel, flere og flere jo nærmere vi kommer. Tettere og tettere.

I et år vi skulle holde avstand, når vi trengte hverandre som mest.

Men du.

Nå kommer det.

Lyset.

Å la dagen gli inn som en av alle andre, det skulle ikke skje. Beste dagen i året, og ingen fest og feiring. Naturligvis hadde jeg greid å lure til meg hemmeligstemplet informasjon om hvor korpsene skulle spille. Jeg skulle ut å lytte. På avstand.

Men dette var ikke nok.

Løsningen var enkel, et ord på tre bokstaver. Bad, det måtte bli bad. Vann og vinter, det som bærer meg gjennom trøtte og grå dager, i koronaår og andre år. Kulde gjennom kroppen, når dagene er klamme og klaustrofobiske. Det er trangt i huset, og veggene kommer nærmere. Saltvann og ferskvann. Frosne ankler, hodet under vannet. Gispe etter pusten.

Morgenbadene i Stokkavatnet. Tåkedisen og det sarte lyset når vi går ut i vannet.

Viste om ettermiddagen. Vind, og store bølger som fosser mot stranda. Andre dager stille, og sol i ansiktet, nesten som en sommerdag i desember.

I mitt hus liker de ikke bad. Og de ville sove lenge på syttende mai. De er rare sånn, men jeg er glad i dem likevel. Heldigvis har jeg badevenner. For naboen og jeg, vi dro, tidlig ut i en helt annerledes 17. mai. Med oss var et morgenfriskt barn, en jentunge som mistet toget sitt av tusenvis det året. Vi var bare tre i følget.

Stille i byen

Når dagen kommer, er det stille i byen. Rødt, hvitt og blått. Og grønt, så klart, vårens farge. Og håpets. Jeg tar på meg festkåpa i blått, den jeg har arvet etter mormoren min. Hun som levde da det var krig i landet. Jeg angrer på at jeg aldri spurte hvordan hennes 17. mai-feiringer i stillhet var. Vi er så fine, synes jeg. Med ull rundt halsen, i hver vår farge, blått og hvitt, og det lille barnet i frynsete rødt. Badevenninna har rød turban, røde støvler, røde striper i kåpa. Jentungen har en topplue i blått. Med hvit skrift står det «Stavanger.»

Det er byen vår.

Og vi bader i vannet, i denne dagen av lykke, som ble så annerledes enn vi hadde tenkt. Nå er vi kalde. Vårbad er de kaldeste. Ikke januar, eller desember. Men mai, når du tror at varmen skal komme, det er jo tross alt vår, men likevel er det altfor lenge til sommeren.

Jeg dukker hodet under. Holder pusten.

«Dette var en fryd,» sa jeg, da vi var ferdige å bade.

«Hva betyr fryd?» spurte barnet.

«Fryd betyr glede», sa jeg.

Vinket med flaggene

Så gikk vi hjemover: Kledd i rødt, hvitt og blått. Vi vinket med flaggene. Det var ikke mange ute. Noen få enslige joggere. Mennesker med hund. Bare en av dem hadde flagg, slik som oss. Vi gikk oppover bakkene med lette steg. Vi sang langs eventyrstien.

« ... et fedreland vi frydes ved, og vi, vi ere mange ...»

Den kloke frisøren

Anne-Marie Austbø Johannessen Stavanger

Det er koronatid og bitende kaldt. Jeg pigger meg fram til frisøren min og dumper ned på nærmeste stol. Hun begynner klippingen med det samme, hun vet hvordan håret mitt skal ligge. For meg kan hun gjerne klippe meg snau i dag, jeg har vært isolert så lenge og trenger en samtale.

Fargerikt fjes

Frisøren har så vidt fjernet det verste av panneluggen min, da døren inn til salongen rives opp og inn flakser en dame i flagrende gevanter, små bein og et fargerikt fjes.

«Du må fiksa håret mitt! Sambuaren min har reve halva siå av!»

Så planter hun en stor flaske øl på det lille bordet foran seg. Hun har havnet i stolen bak meg og sier: «Eg må drikka dette mot abstinensen!»

Jeg hopper i stolen og tenker: «Nå blir jeg slått ned. Dette er min siste time!»

Da kommer det en ny frisør bort til den nye kunden, berører henne vennlig på skulderen og sier: «Vent litt!»

Så tar hun rolig med seg ølflasken inn på det lille pauserommet sitt, heller det meste av innholdet over i et glass og går tilbake til kundene sine igjen. Der setter hun glasset foran den tørste kvinnen og sier: «Vær så god! Nå kan du drikke!»

Liv i rus og nederlag

Kunden tømmer glasset og begynner å fortelle om livet sitt. Det er et liv i rus og nederlag, og frisøren lytter til fortellingen hennes mens hun også deler av eget liv med mann og barn.

Etter å ha betalt forlater den fargerike damen rommet, høyreist og blendende vakker. Den beste utgaven av henne har kommet fram. Og i det hun forlater rommet, sier hun høyt til oss alle som er i rommet: «Eg vil slutta å drikka! Då kan eg får vera med dei små barna mine. Men fysst må eg på ein tur med mc-gjengen min.»

Jeg pigger meg tilbake til Egenes og tenker at det kanskje er noe jeg også må endre på. Det er i alle fall godt for meg å kunne gå til en klok frisør, som kan ta imot hele meg, ikke bare håret mitt.

Koronaåret

Kaisa Earl Haugland Stavanger

Klokken nærmer seg 14. Du gråter og gråter. Jeg nynner, hysjer og bysser. Jeg hvisker til deg at jeg er her for deg, jeg skal passe på deg. Pressekonferansen begynner. Du finner endelig roen, øynene glir igjen og pusten roer seg. Tett inntil meg ligger du mens alle de strenge tiltakene som snart skal gjelde blir lest opp. Jeg ser ned på deg. Kjenner hvordan brystet ditt trekker seg rytmisk inn og ut, om igjen og om igjen. Jeg stryker forsiktig over det glatte og tynne håret ditt. Du er så nydelig. Du er helt perfekt. Jeg kjenner meg heldig. Så blir jeg redd, livredd.

Hva er det som skjer nå egentlig?

Vi stenger oss inne. Ingen får komme inn og vi går minst mulig ut. De sier at barn blir lite syke, men når jeg ser hvor hjelpeløs du er der du ligger på magen og så vidt klarer å løfte hodet opp, har jeg vanskelig for å slå meg til ro med det. For meg er du alt, og jeg tør ikke ta noen sjanser. Det blir meg og deg i mange dager. Kontrasten til den den travle besøkstiden for noen uker siden blir stor. Heldigvis trives vi i hverandres selskap. Men innimellom kommer det dager hvor jeg føler meg så ensom som jeg aldri før har følt, og jeg skammer meg over å føle det slik.

Endelig får du se

Sommeren kommer og gir oss etterlengtet lys og varme. Endelig får du se, kjenne og høre verden utenfor hjemmet. Det fuktige gresset kiler deg på haken mens du åler deg framover, raskere og raskere for hver dag. Noen dager finner du roen under bøktreet i hagen. Med fredfulle øyne følger du bladene og skyggene som danser om hverandre. Vi tar deg med ned til vannet. Du ser på det med vidåpne øyne. Jeg hopper uti med et plask, holder pusten i et par sekunder og kjenner på undervannsstillheten. Akkurat her og nå føles alt som normalt.

Plutselig reiser du deg opp etter alt som er. Du klapper, babler og viser stolt fram hvor stor du er. Vi står foran speilet og ler av hverandres grimaser og jeg fylles av enorm glede. Hvordan har du klart å få til alt dette på så kort tid? Du stapper pekefingeren inn i munnen min, og jeg skjønner at her er det ikke tid for å undre seg over slike mysterier. Jeg krabber så fort jeg kan etter deg, og du ler så du nesten mister pusten. Og slik får du meg nok en gang til å stenge ute all grubling og engstelse om at smittetrenden på nytt stiger og at samfunnet stenges ned igjen, for i dette øyeblikket nyter jeg bare livet, sammen med deg.

Egentlig ikke normalt

Klokken nærmer seg 15. Jeg sniker meg bort til vinduet. Der står du med ryggen til. Kaster ballen foran deg og løper begeistret etter. Jeg tar på meg munnbindet, åpner porten og går inn. Du strekker armene mot meg. Øynene dine stråler. Å bli møtt av en så oppriktig glede gir meg sommerfugler i magen. Jeg smiler tilbake og kysser deg, men du kan verken se smilet mitt eller kjenne kysset mitt. Det er vanskelig å forklare til en ettåring at dette egentlig ikke er normalt, men du skjønner det likevel. Du tar hånden min og vi blir gående hånd i hånd hjemover. Solen skinner, så vi må begge myse.

Endelig kommer våren.

Kladdeboka på kjøkkenbordet

Liva Skeie Bjørnsen Hafrsfjord

12. mars 2020 – ja, den datoen minnest eg godt, dagen som gav oss så mange restriksjonar – som ikkje passa meg.

Men eg var glad for eg alltid har lika å lesa, så turane til biblioteket vart oftare enn før. Men det var liksom ikkje nok.

Eg var blitt åleine vel eit år tidligare, sorga og saknet var endå nært, så kom tanken, enn om eg sette meg ned å minnast og skreiv om 63 års samliv.

Skrivelyst på topp

Ei linjert kladdebok blei plassert på kjøkkenbordet i slutten av mars 2020, der låg ho til slutten av januar 2021. Om skrivekunsten ikkje var av høgaste klasse, så var i alle fall skrivelysten heil på topp. Boka blei fylt med minner om opplevelsar og kvardagsliv, minner om slit og kav for å få endane til å møtast, og om gledene av alt me fekk til saman.

Dei fleste minnne fylte meg med glede, men såre minner kom og fram, mange tårer trilla både av vemod og glede.

Etter som eg skreiv, så såg eg at dette kanskje kunne bli noko som barn og barnebarn og kunne ha glede av. Barna våre kunne bli minte på ting dei hadde gløymt, eller kanskje ville skjøna betre kvifor ting var som dei var. Barnebarna ville få kunne lese litt om livet som barn frå slutten av 1950-talet og utover.

I starten tenkte eg at dette skal vere berre om oss som familie, men etter kvart blei det naturlig å ta med litt om det næraste nabolaget og. Barnehageplass på den tida var berre for dei ganske få. All leik og aktivitet i gata var saman med nabobarna, nabolaget var ein viktig faktor for både barna og oss mødrene som alle var heimeverande på den tida.

Eg fortel om då kvar av dei fire barna våre blei fødde, som særinteressene deira, og litt om dei nærmaste venene.

Lang og god reise

Eg har fulgt alle til dei flytte heimanfrå. For meg var det viktig å få fram at dette var livet vårt då, utifrå økonomiske grenser, tidsånda, tilbuda kring oss, og våre prioriteringar som foreldre.

Det blei el lang og god reise gjennom mange år.

Kladdeboka på kjøkkenbordet blei terapi, ho blei lyspunktet i koronaåret.

En dag

Pål A. Frøiland Stavanger

En dag

vil vi ha

så mange klemmer

oppspart

at vi

på vei til jobb

vil klemme

hvem-som-helst

og bussjåføren

selv om han ikke er

i rute

Det gyldne minnet

Terje Wiedswang Hafrsfjord

– Vi som bor ved Hafrsfjorden fikk oppleve noen uker der fjorden ble skiløype og vintereventyr. Det gyldne minnet tar vi med oss ut av koronaåret!

Eg ser samfunnet

Marius Ree Elev ved St. Olav videregående skole

Eg ser på den blå munn

Eg ser på den kjente framande

Eg ser på den mørke skjerm

Dette er altså verda

Dette er klodens heim

Ein spritautomat!

Eg ser på den svarte veggen

Eg ser ein einsam husstand

Eg ser ikkje tru

Dette er altså jorda

Dette er altså menneskas heim

Låsen samlar seg. Me blir borte

Eg ser ikkje velkledde herrar

Eg ser ikkje smilande folk

Berre mor, berre far

Kor er dykk?

Eg ser ikkje, eg ser ikkje ...

Eg håpar eg er på feil klode

Her vil eg ikkje vere