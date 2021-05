Kjørte forbi UP-patrulje - endte med avskiltning

To motorsyklister kjørte forbi en UP-patrulje i høy fart. Resultatet ble to førerkortbeslag og en avskiltet motorsykkel.

Andreas Askildsen Frontsjef

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Like før klokken 19 søndag kveld ble en UP-patrulje forbikjørt av to motorsykler i 60-sonen på E39 ved Grinde i Tysvær. De to ble målt til 111 kilometer i timen.

- I tillegg kjørte de over sperrelinjer og foretok forbikjøringer med høy risiko, opplyser operasjonsleder Toralv Skårland ved Sør-Vest politidistrikt.

Motorsyklene ble stanset på E39 et stykke sør for Aksdal. Førerne, to polske menn i 20-årene, fikk begge beslaglagt førerkortet. De anmeldes for hastighetsovertredelsen og brudd på vegtrafikklovens paragraf 3 om hensynsfull og aktpågivende kjøring.

- Når de blir målt til 111 kilometer i timen i en 60-sone ligger de godt over beslagsgrensen for førerkort. Da blir det en anmeldelse som påtalejuristene må vurdere i etterkant. De vurderer og avgjør om det kan avgjøres med et forelegg eller om saken må i retten, sier Skårland.

Den ene motorsykkelen ble avskiltet på stedet og ilagt midlertidig bruksforbud.