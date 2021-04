Boeing havna på ryggen på Sola – fartøysjef får kritikk

– Like etter landing endra flyet retning mot banekanten. Fartøysjefen reagerte med å bremse for hardt slik at flyet tippa rundt på ryggen, heiter det i granskingsrapporten.

Boeing Stearman, LN-STM. Foto: Harald Hagen/Havarikommisjonen

Tor Gunnar Tollaksen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ulykka med Boeing Airplane Company A75N1 Stearman, LN-STM, med produksjonsår 1942, skjedde på Sola 15. oktober 2020. Rapporten frå Havarikommisjonen er no klar.

Her konkluderar Havarikommisjonen med at ein må kunne utføre landingar med denne flytypen med større tryggleiksmarginar på ei grasdekt bane.

Fartøyssjefen på 68 år og og ein passasjer evakuerte uskadde frå flyet.

Lokal tur til Bryne

Havarikommisjonen skriv at fartøysjefen hadde planlagt ein lokal tur sørover via Bryne med ein passasjer. Havarikommisjonen beskriv forlaupet til hendinga slik:

Før avgang blei flyet rutinemessig sjekka (DI), passasjeren blei grundig brifa og drivstofftanken blei fylt full. Det bles frå vest-nordvestleg retning. Då dei nærma seg Sandnes på returen, ønskte dei å lande sidan det byrja å bli litt kjøleg for dei om bord. Ved oppkall til kontrolltårnet blei fartøysjefen

klarert til å bruke rullebane 29.

Flyet er utforma på ein slik måte at sikta rett framover frå cockpiten

er avgrensa (sjå figur 1). For å få betre referanse til siste del av fasen før landing, flaug fartøysjefen til venstre for senterlinja til rullebana og la opp til ein «close» base før landing. Landinga blei fin, men ifølgje fartøysjefen var farten litt høgare enn normalt. Flyet kom i kontakt med rullebanen i ei

trepunktslanding, det vil seie med hovudhjula og halehjulet samstundes, men kom eit par meter opp i lufta att.

Røyk frå motoren

Neste landing blei meir kontant enn den første, og ifølgje fartøysjefen gjorde flyet ei markant og uforklarleg rørsle mot høgre rett etter landinga. Dette førte til at flyet endra kurs mot høgre rullebanekant. Då fartøysjefen ikkje greidde å få kontroll over flyet ved å bruke ror, reagerte han med å trå inn bremsene, med det resultatet at flyet tippa over på ryggen. Fartøysjefen evakuerte

først og hjelpte deretter passasjeren ut av flyet. Begge kom uskadde frå landinga.

Det blei observert røyk frå motoren rett etter ulukka. Røykutviklinga var kortvarig, men for å vere på den sikre sida blei flyet spylt av ein brannbil som kom til ulukkesstaden om lag halvtanna minutt etter at flyet velta. Heile landinga og ulukka blei filma av eit av Avinor sine kamera.

Havarikommisjonen skriv vidare at Boeing Stearman blei konstruert på 1930-talet som eit skulefly og var meint for å operere frå rullebaner med grasdekke. Flyet har halehjul, høgt tyngdepunkt og nokså liten avstand mellom hovudhjula. Det er difor rekna for utfordrande å lande denne flytypen på asfalterte rullebaner,

særleg i sidevind.

Bremsene blei trykte for hardt

Havarikommisjoner skriv følgjande om sine vurderingar om hendinga.

Da fartøysjefen såg at flyet var på veg rett mot banekanten, reagerte han

automatisk på situasjonen med å trå inn bremsene. Dei blei trykte for hardt inn, og flyet tippa over på ryggen. Havarikommisjonen meiner at ein kunne utføre landingar med denne flytypen med større tryggleiksmarginar på ei grasdekt bane.