Sluttregningen på Sola rådhus havner i retten

Utbygger Consto har saksøkt Sola kommune som holder igjen penger på grunn av feil og mangler ved det nye rådhuset.

Tom Henning Slethei (Frp) viste Aftenbladet rundt i det nye rådhuset i forbindelse med åpningen i 2019. Her står han ved inngangen til den nye kommunestyresalen. Foto: Pål Christensen

Julie Teresa Olsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«Prislappen vil bli mellom 250 og 300 millioner kroner. Kanskje. Byggeregnskapet er på ingen måte ferdig», skrev Aftenbladet i desember 2019 da ordfører Tom Henning Slethei (Frp) viste rundt i det splitter nye rådhuset til Sola kommune.

Ett år etter innflytting er byggeregnskapet fortsatt ikke ferdig. Utbygger Consto og Sola kommune krangler nemlig om den endelige sluttregningen på rådhuset. Gjentatte forhandlingsmøter har ikke ført frem og i sommer tok Consto ut stevning mot kommunen, som holder igjen deler av betalingen.

– Jeg kan bekrefte at det er sendt inn en stevning mot Sola kommune og at det er uenighet mellom partene om noen kontraktsrettslige spørsmål. Det blir nå opp til domstolen å ta stilling til dette, sier advokat Bjarne Bekkeheien i Haver Advokatfirma AS, som representerer Consto.

– Jeg vil ikke kommentere saken utover dette, sier Bekkeheien.

Det er mye som glitret i gull i det nye rådhuset i Sola. «Flytter inn i forgylt rådhus», skrev Aftenbladet i september 2019. Nå krangler kommunen om regningen. Foto: Pål Christensen

Holder igjen penger

– Vi har holdt igjen penger fordi ting ikke ble levert innen tidsfristen. I tillegg mener vi at det er en del feil og mangler ved bygget i henhold til kontrakten, sier Rune Veenstra, kommunalsjef for samfunnsutvikling i Sola kommune.

– Hvor mye penger blir holdt igjen?

– Det kan jeg ikke gå inn på, sier Veenstra.

Det har blant annet vært problemer med ventilasjonsanlegget i det nye rådhuset.

– Problemene er størst når det gjelder ventilasjonen, men det er gjort utbedringer underveis og det er bedre enn det var i sommer, sier Veenstra.

Han sier at det det fortsatt er dialog mellom kommunen og Consto og at det hele tiden skjer utbedringer.

– Trist sak

Consto og Sola kommune møtes i retten i siste halvdel av april.

– Det er veldig trist at vi ikke klarer å bli enige, men i denne saken har jeg valgt å lytte til våre fagfolk som mener det er feil og mangler med byggets utførelse, sier ordfører Tom Henning Slethei (Frp).

Han vil ikke si noe om hvilke feil og mangler det er snakk om.

– Vi har hatt løpende forhandlinger med utbygger, som har gjennomført fortløpende utbedringer, legger Slethei til.

Ordføreren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Slik ser kantinen i det nye rådhuset ut. Foto: Pål Christensen

Det nye rådhuset omfatter et fire etasjers nybygg på 9.500 kvadratmeter, rehabilitering på 2.400 kvadratmeter og en parkeringsetasje på 5.500 kvadratmeter.

Consto Sør har gjennomført prosjektet i en totalentreprise. Entreprisekostnaden er på cirka 225 millioner kroner uten merverdiavgift. Betongarbeidene startet i april i 2018, og bygget sto ferdig i november i 2019.

Sola Arena skulle stått ferdig årsskifte 2019/2020, men er fortsatt ikke klar. Foto: Fredrik Refvem

Samme selskap som bygger Sola Arena

Consto er samme utbygger som står for byggingen av Sola Arena. Også her krangler utbygger og Folkehallene, representert av Sola kommune, om den endelige prisen.

Aftenbladet har skrevet flere saker om uenigheten om hvem som skal betale for millionoverskridelsene på den nye sykkelvelodromen, som skulle åpnet for ett år siden.

I november skrev Aftenbladet at Sola Arena skulle åpne i januar, men fortsatt har ikke Folkehallene overtatt anlegget som kulle koste 307 millioner kroner inkludert moms og statlige penger i form av spillemidler. Også her er det uenighet om sluttregningen.

Consto har ikke ønsket å uttale seg i saken, men henviser til sin advokat.