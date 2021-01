– Usolidarisk av storbyer å be om mer vaksiner

Ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) mener det blir feil å prioritere området med stort smittepress først når det gjelder vaksine. Viruset gjør ikke forskjell på om du bor i bygd eller by, sier han.

Ordfører Jonas Andersen Sayed tar seg gjerne en tur i terrenget i Sokndal nå når sosial distansering er et mål. Foto: Pål Christensen

Arnt Olav Klippenberg Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I det siste er det reist en debatt om hvem det er lurest å vaksinere først. I dag er ordningen at vaksiner fordeles likt ut til kommunene etter antall innbyggere. Men er det ikke mye lurere å vaksinere der smittetrykket er størst? I hovedstaden er for eksempel trykket stort i Oslo Øst. Burde ikke det føre til at denne bydelen blir prioritert slik blant andre ordføreren i Oslo har hevdet?

Ordfører Jonas Andersen Sayed i Sokndal reagerer på debatten. Den har i seg elementer av både by -land-problematikken, og den tar vekk det solidariske som har preget behandlingen av pandemien.

– Det viktigste der vi er nå, er å forhindre alvorlig sykdom og dødsfall i den gruppen som vi vet er aller mest sårbare. Da snakker vi om eldre, og spesielt beboere på sykehjem. Jeg forstår jo at det kan høres lite ut å sende 5 til 10 doser rundt i bygde-Norge, men her snakker vi om sykehjem som det er brukt store, lokale ressurser på å skjerme det siste året.

– Hvordan liggere dere an med vaksineringen?

– Vi har vaksinert 1/3 av beboerne på Solbø sykehjem. Vår første forsendelse var på 12 doser. Denne uke får vi 6 doser og neste uke får vi ytterligere 12 doser. Når disse begynner å virke om en måneds tid, kan vi senke pulsen litt, sier ordføreren.

By og land

– Mener du dette nok en gang handler om by -land?

– De må gjerne si at dette ikke er en by - land-debatt, men konsekvensen av utspillene fra politikere i sentrale byområder er jo, hvis de blir gjennomført, at en kommune som Sokndal ville blitt nedprioritert fordi vi ikke har smitteutbrudd akkurat nå.

– Kan «flinke» kommuner oppleve det som en straff hvis de havner bakover i vaksinekøen?

– Vi bør lytte når FHI sier at vaksinering ikke er brannslukking. Vaksinen begynner jo ikke å virke før fire uker etter at første dose er satt. Da er det helt umulig å si hvor smittetrykket er størst. Hvis det blir slik at de med størst smittetrykk akkurat nå får vaksinen først, så vil det være demotiverende for kommuner som Sokndal der ansatte og innbyggere virkelig har stått på for å holde smittetrykket nede. Det vil oppleves veldig spesielt hvis noen kommuner nedprioriteres. Så kommer vi om en måned. Da er smittetrykket stort, og så har vi forsinket vaksineringen vår med flere uker.

– Du bruker ordet «usolidarisk». Begrunn?

– Det er usolidarisk å foreslå en ordning som i realiteten ville betydd at det nesten bare var storbyene som ville fått vaksine. Små steder kan òg få store utbrudd.

FHI svarer

Overlege Preben Aavidsland i Folkehelseinstituttet beroligere ordføreren i Sokndal.

– Den geografiske likefordelingen ligger fast. Det skal mye til at vi endrer den, for vi vi har sett at situasjonen endrer seg raskt, så det er vanskelig å vite hvilke kommuner som kan skyves lenger bak i køen for å flytte andre fram, sier han til Aftenbladet.

Statistikk FHI

Her statistikken fra Folkehelseinstituttet over alle som har fått koronavaksine i Rogaland per 8. januar. Det samlede tallet er 1040. Så lurer du kanskje på hvorfor en relativt stor kommune som Klepp står med 0 mens nabokommunene er godt i gang. I følge FHI står det 0 på kommuner som har vaksinert færre enn 5, men Klepp beroligerer med at 0 er feil.

– Vi er godt i gang med vaksineringen. Jeg har ingen forklaring på hvorfor FHI har 0 på Klepp, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Sandsmark.

Klepp kommune har vaksinert 46 beboere på Sirkelen samt to ansatte, får vi vite. Denne uken venter de tre jærkommunene 25 nye vaksiner nye vaksiner hver.

Eigersund 51

Stavanger 380

Haugesund 77

Sandnes 233

Sokndal 12

Lund 12

Bjerkreim 12

Hå 58

Klepp 0

Time 50

Gjesdal 26

Sola 35

Randaberg 33

Strand 0

Hjelmeland 12

Suldal 0

Sauda 18

Kvitsøy 7

Bokn 0

Tysvær 0

Karmøy 0

Utsira 0

Vindafjord 20