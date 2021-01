Naboer saksøker staten i et forsøk på å beholde friområde

I snart fem år har et nabolag på Sandved kjempet for at Sandnes kommune ikke skal få selge et friområde de mener tilhører dem. Onsdag starter rettssaken i Jæren tingrett.

Arne Sæther (t.v), kona Siv Bøe og flere av naboene har i årevis kjempet for å beholde friområdet like ved Opalveien på Sandved. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Rune Vandvik

Julie Teresa Olsen Journalist

– Dette er et av de få grønne områdene igjen på Sandved. Kommunen har tatt nesten alt annet, sier Arne Sæther, som sammen med familie og naboer har brukt hundrevis av timer og store summer på kampen mot kommunen og staten.

Sammen med foreldrene som bor vegg i vegg, og nabo Thor Bjarne Skandsen, stevner han staten med mål om å beholde friområdet like utenfor stuevinduet sitt.

– Jeg forventer at vi får medhold på alle punkter og at saken nå blir behandlet helt upolitisk. Men skulle vi ikke få medhold, betyr det at de som kjøper risikerer å bygge på annen manns eiendom, sier Sæther og henviser til sakens kjerne; nemlig at beboerne hevder de har betalt for friområdet som kommunen nå vil selge som boligtomter.

Flere av naboene sitter på avtaler de mener beviser at de i sin tid betalte for både boligtomt og deler av friområdet.

Tidligere direktør i Block Berge Bygg, Lars Brunes, har bekreftet avtalene.

Men beboerne fikk aldri skjøte på at det er de som eier friområdet. Noe som heller ikke er vanlig. Ifølge skjøtet er det Sandnes kommune som eier det 25 mål store friområde.

Her er et historisk tilbakeblikk for lettere å forstå saken:

I 2014 skrev Aftenbladet om høyspent-jubel på Sandved. Da ble det bestemt at høyspentledningen mellom Sandved gartneri til Asheimsveien skulle bli jordkablet. Men det som den gang var en gladnyhet ender nå i retten.

Kommunen varslet raskt at kablingen skulle finansieres med å omdisponere et av de få friområdene som er igjen på Sandved. Sandnes tomteselskapet ville først bygge 22 boliger i området, men antallet er nå redusert til sju. Østerhus og Jadarhus, som skal bygge ut deler av området, har dekket resten av utgiftene til kablingen, som nå er ferdigstilt.

Barnehager og skoler på Sandved har varslet at de er imot utbyggingen, men likevel stemte bydelsutvalget for.

Naboene på Sandved protesterte høylytt helt til siste slutt, men til ingen nytte. I 2017 ble planene politisk vedtatt av posisjonspartiene Ap, Frp og Sp, som dermed ga grønt lys for å sette kommuneplanen til side. Den slår fast at grøntområdet ikke skal bygges ned uten at det finnes erstatningsareal.

Kommunen klarer ikke å erstatte området, men mener at en ny ballbane med grill – og samlingsplass vil veie opp for tapt areal.

6. januar starter rettssaken der fire naboer har stevnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordi de mener reguleringsplanen som tillater sju boliger på friområdet, er ugyldig. Det er satt av tre dager til saken.

– Riktig behandlet

Det sentrale spørsmålet i rettssaken er å finne ut om det foreligger en gyldig reguleringsplan som gir lov til å bygge ut det omstridte friområdet på Sandved. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er motpart i saken fordi statsforvalteren i Rogaland (tidligere fylkesmannen) forkastet klagen til naboene og dermed godkjente det politiske vedtaket.

– Statens syn er at denne saken er behandlet i henhold til regelverket og at Sandnes kommune har tatt de hensyn de plikter i en slik sak, sier Omar Saleem Rathore hos Regjeringsadvokatene, som representerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet i saken.

Naboens advokat Ellen Fjælberg Håland i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hevder derimot at planen er ugyldig på grunn av feil ved saksbehandlingen, feil i faktagrunnlaget og feil ved rettsanvendelsen som vedtaket bygger på.

Arne Sæther (i midten), kona Siv Bøe og flere av naboene har snart brukt nærmere en halv million kroner på å stanse utbyggingen av friområdet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Rune Vandvik

I strid med kommuneplanen

I 2017 hadde Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) innsigelser i saken fordi den mente friområdet måtte bevares. Men innsigelsen ble trukket etter mekling med kommunen.

«Planen har et noe uvanlig utgangspunkt, ved å legge til rette for boligbygging som er i strid med føringene i kommuneplanen», skrev plansjefen i Sandnes kommune da planene skulle til 2. gangsbehandling.

– Her har kommunen altså godkjent en plan som strider mot deres egen kommuneplan, sier Sæther.

Flere av beboerne har gjennom årene forsøkt å kjøpe deler av friområdet, men fått avslag.

– Dette er forskjellsbehandling og det er helt spesielt at kommunene gir avslag med begrunnelse om å beholde arealet som friområde for så selv å bygge ned det samme friområdet, sier Sæther.

På nettsidene til Sandnes tomteselskap står det at de sju boligtomtene skal legges ut for salg i slutten av 2021.

– Dette er en sak mellom beboerne og departementet og jeg har derfor ingen kommentar til den, sier kommunaldirektør Leif Aarthun Ims i Sandnes kommune.