NHO-bønn til Sanner om å forlenge krisehjelp

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid ber regjeringen sørge for forutsigbarhet for norske bedrifter ved å forlenge kompensasjonsordningen utover 1. mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

For å unngå at norske bedrifter bukker under i pandemiens sluttfase må regjeringen allerede i januar forlenge kompensasjonsordningen, krever NHO.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden