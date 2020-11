Skiområdene ligger hvite - men nå kommer regnet

Brekko er hvitt. Sirdal er hvitt. Det samme er Stavtjørn. Men alt lørdag kommer mildværet.

Fredag lå det om lag 20 centimeter snø i Brekko. Foto: Bildegrab fra Sirdal Skimaratons webkamera.

Kristian Oftedal Kvendseth Vaktsjef

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det ser ut til å være cirka 20 centimeter snø i Brekko nå. Det holder egentlig til å kjøre skiløyper, men værvarselet framover ser ikke så lovende ut, sier Lars Vagle som er rennleder i Sirdal Skimaraton.

Etter uværet torsdag, våknet de som bor i høyden til hvitkledde sletter og veier fredag morgen.

Aftenbladets webkamera viste blant annet hvite alpinbakker på Stavtjørn og på Ådneram i Sirdal.

Snøkledde bakker på Stavtjørn fredag ettermiddag. Utover kvelden er det meldt mer snø. Foto: Aftenbladets webkamera

Sol og fint vintervær på Ådneram fredag ettermiddag. Foto: Aftenbladets webkamera

Foreløpig ser det imidlertid ut til at Vagle og alle andre trygt kan vente noen uker før de finner fram skiene.

Gult farevarsel

Lørdag morgen og formiddag er det meldt til dels store nedbørsmengder i store deler av fylket.

Ifølge Yr.no kan det komme så mye som 50 millimeter regn på Stavtjørn i løpet av lørdagen. De samme meldingene gjelder i Brekko og i Sirdal - og for så vidt også i lavlandet.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om flomfare i Rogaland denne helgen.

«Det ventes mye nedbør natt til lørdag. Nedbøren ventes som regn under 1000 - 1600 m oh. Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store elver», skriver de på sin nettside.

– Snøen i Brekko vil nok forsvinne ganske fort. Dette var nok mer et forvarsel på hva som kommer litt senere i vinter. Vi håper at det er mulig for friluftsrådet i Gjesdal å kjøre løyper når vi kommer til desember, sier Vagle i Sirdal Skimaraton.