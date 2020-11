Foreløpig har tre søkt på jobben som Rogfast-sjef

Stillingen som Rogfast sjef er utlyst, mens Stortinget gjør klar til å banke gjennom gigantprosjektet i ekspressfart.

Utbyggingen av Rogfast begynte i 2018, men bråstoppet i 2019 da Kvitsøy-kontrakten sprakk med 1 milliard kroner. Nå ligger det an til byggingen gjenopptas i 2021. Foto: Fredrik Refvem

Tor Inge Jøssang Journalist

20. november ble det klart at regjeringen vil øke det statlige bidraget med 3,9 milliarder kroner, slik at Rogfast har en endelig prislapp på 24,8 milliarder kroner.

Stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) er utpekt som saksordfører i transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteen skal avgi sin innstilling innen 5. desember.

– Saken blir behandlet i ekspressfart. Debatt og votering i Stortinget blir lørdag 12. desember. Jeg kan ikke erindre en sak som er behandlet så raskt, bortsett fra et par spesielle hastesaker. Under en måned er ekstremt raskt fra oversendelse til komité, til vedtak i Stortinget, understreker Langholm Hansen.

Han har forberedt saken for komiteen, og lagt inn Arbeiderpartiets føringer, men er nyoperert og deltar ikke i debatten.

– Jobben som saksordfører er overtatt av Ap-fraksjonens «veisjef» Kirsti Leirtrø. Rogalands Tom Kalsås, som blir min vara, vil gjøre en god jobb. Debatten blir nok en gjentakelse av den forrige, tror Øystein Langholm Hansen (Ap).

Regner med at entreprenørene er klare

Han sikter til representantforslaget fra Frp i juni om å forsere Rogfast-utbyggingen. Målet med forslaget var at Stortinget skulle gi regjeringen blankofullmakt til å sende delkontrakter ut på anbud.

Det store flertallet var positive til Rogfast, men mente Frps framgangsmåte ikke var i tråd med Stortingets reglement for bevilgninger. SV stemte mot hele saken. Partiet vil ha ferje, ikke tunnel. Det synet har en-mannsgruppene til Rødt og MDG.

– Det kan jo alltid komme opp nye momenter. Men frontene er trolig like forrige sak. Når saken forhåpentlig er vedtatt den 12. desember, er det bare for Statens vegvesen å sette i gang med ny anbudsprosess. Jeg regner med at entreprenørene sitter klar med spissede blyanter, uttaler Øystein Langholm Hansen.

Tre søkere

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen har tidligere sagt at de er klar til å lyse ut det neste Rogfast-anbudet, så snart Samferdselsdepartementet gir klarsignal.

Stillingen som prosjektleder ble utlyst i sist uke med søknadsfrist 10. januar. Vedkommende skal styre prosjektorganisasjonen som skal holde hus i Mekjarvik i Randaberg kommune.

– Per nå er det tre søkere, opplyser prosjektdirektør Kjartan Hove.

Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke offentliggjort KS2-rapporten, den eksterne kvalitetssikringen av Rogfast-prosjektet. Rapporten er utarbeidet av konsulentfirmaet Atkins. Det er flere uker siden Aftenbladet ba om innsyn i dokumentet. Vi har kontaktet presseavdelingen i Samferdselsdepartementet, som henviser til postmottaket for å purre.