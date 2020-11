Ny elsparkesykkelsmell for Trondheim kommune i retten

Stortinget må vurdere hvor store inngrep kommunene skal kunne gjøre i markedet for elsparkesykler, ifølge en avgjørelse i Sør-Trøndelag tingrett.

Trondheim kommune har igjen tapt en rettssak mot elsparkesykkelselskapet Ryde. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Kommunen erkjenner at det ikke er lovhjemmel for å forby selskapet Ryde å bruke offentlig grunn til å parkere elsparkesyklene, skriver Rett24. Men de mener de kan nekte Ryde å drive virksomhet på kommunal grunn uten avtale på grunnlag av den alminnelige eiendomsretten.

Det er det saken handler om denne gang. I vår tapte kommunen også en sak der de ba om en midlertidig forføyning som forbød selskapet å bruke offentlig grunn til parkering.

Men tingretten lar seg imidlertid ikke overbevise denne gangen heller, til tross for at de påpeker at det kan være gode grunner til å regulere utleien. De er klare på at kommunen trenger en lovhjemmel, og den har de ikke. Ryde blir dermed frifunnet.