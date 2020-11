– 50 barn fra Moria er ikke nok. Men det hadde vært nydelig om de første 50 kunne fått feire jul i Norge

Slutt å vente, begynn å hente, var oppfordringen da støtten til barna i Morialeiren ble markert fleres steder i Norge og Europa lørdag. I Sandnes ble støtten markert med 50 par sko foran rådhuset.

50 par sko satt opp som et hjerte opp foran Sandnes rådhus for barna i Morialeiren i Hellas. Foto: Sandnes SV

– Mens vi forbereder oss til julefeiring, sitter fortsatt barna i Morialeiren og venter. Venter på at Erna Solberg og regjeringen skal hente dem, slik at de kan få et hjem og et trygt sted å vokse opp. Regjeringen lovet at de ville hente 50 barn fra Moria. Men barna sitter fortsatt på Lesvos.

Slik startet appellen under #50erikkeno-markeringen i Sandnes lørdag. Den ble holdt av leder Eva-Tone Breivik i Sandnes SV.

Appellen er i sin helhet lagt ut på arrangementssiden på Facebook.

40 steder i Norge markerte lørdag #50erikkenok. Både Sandnes og Stavanger har på grunn av koronasituasjonen hatt nettmarkering. Men lørdag ettermiddag ble 50 par sko, plassert i en hjerteform, satt utenfor Sandnes rådhus som en del av markeringen.

I Oslo ble det overlevert over 86.000 underskrifter til regjeringen, samlet inn av Redd Barna. Markeringene skjedde for å vise at Norge er klare til å ta imot de 50 regjeringen har lovet å ta imot, samt å spørre hvorfor de ikke er hentet til Norge allerede.

– 50 er selvfølgelig ikke nok, men det er en begynnelse. Flere land i Europa har lovet å hente barn fra Morialeiren. Likevel har ikke regjeringen fulgt opp lovnaden sin om å hente 50 hjem til Norge. Det hadde vært nydelig om de første 50 kunne fått feire jul i Norge, sier Redd Barna.