Siv Jensen før budsjettsamtaler: – Målet er å virkelighetsorientere regjeringen

Regjeringspartiene og Frp møtes søndag til en ny runde budsjettforhandlinger. Frp-leder Siv Jensen gjør det klart at regjeringen må strekke seg.

Partileder i Frp Siv Jensen ankommer statsministeren kontor til forhandlinger om statsbudsjettet søndag formiddag. Foto: Johan Falnes

NTB-Johan Falnes

– Målet er å virkelighetsorientere regjeringen, få de til å skjønne at de må strekke seg for at vi skal komme i mål, sa Jensen til pressen som hadde møtt opp utenfor Statsministerens kontor.

Budsjettforhandlingene er nå løftet til partiledernivå etter at finanspolitikerne på Stortinget ikke klarte å bli enige innen fristen de hadde satt for seg selv.

Overfor NTB trekker Jensen fram kvoteflyktninger, avgifter på grensehandelsutsatte varer, pensjon, asfaltering, sikring av rasutsatte veier og riving av bomstasjoner som viktige saker partiet ønsker å få gjennomslag for i sluttfasen av forhandlingene.

– Budsjettforhandlinger er alltid krevende. Jeg har vært i mange budsjettforhandlinger i mitt liv. Og det handler om å få de gjennomslagene som skal til, sier Jensen til NTB.

– Du må huske på at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering fordi vi ikke fikk nok gjennomslag. Nå har regjeringen anledning til å vise oss at de kommer oss i møte.

Ifølge henne er det en god del arbeid som gjenstår i samtalene.

– Nå går jeg inn med ambisjonen om å få til en løsning, også får vi se, sier partilederen.