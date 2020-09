Stavanger først ute med nasjonal bestillingsløsning for koronatesting

Helsenorge.no har utarbeidet en nasjonal løsning for bestilling av koronatest på nett. Løsningen testes ut i Stavanger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Målet med den nye løsningen er å gjøre timebestilling lett tilgjengelig for innbyggerne på en felles plattform, sier Guro Hafnor Røstvig Foto: Jarle Aasland

Hanne Undem Journalist

- Vi er den første kommunen, og den første interkommunale tjenesten – altså legevakten – der innbyggerne kan ta i bruk timebestilling for koronatest via helsenorge.no, sier Guro Hafnor Røstvig, kommuneoverlege i Stavanger.

Stavanger er allerede i gang med bruken av den nye løsningen, og så langt har alt gått smertefritt. Løsningen tas i bruk av Randaberg og Sola i løpet av kort tid. De tre kommunene samarbeider som kjent om legevakttjenesten.

Helsenorge.no er det offentlige helsenettstedet for innbyggere i Norge, og innholdet blir levert av ulike aktører i helsesektoren.

Alt i ett

– Målet er å gjøre timebestilling lett tilgjengelig for innbyggerne på en felles plattform, sier Hafnor Røstvig.

– I den nye løsningen vil innbyggerne få bestille test, få prøvesvaret samt koble seg på fastlege ved behov for oppfølging. Det vil være en stor forbedring for innbyggerne.

Illustrasjonsfoto: På nettsiden helsenorge.no kan man blant annet bestille legetime på nett, bestille pasientreiser, se pasientjournalen sin, ha e-konsultasjon med legen på skjerm. Nå kan innbyggere i Stavanger også bestille koronatest via nettsiden. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Stavanger ble kontaktet av helsenorge.no og journalleverandøren CGM, og bedt om å teste løsningen som kan bli et nasjonalt tilbud på sikt. Oslo kommune benytter allerede det samme systemet for helsestasjonstjenester, men det er altså ikke testet ut på områder som dekker flere kommuner samtidig.

– Det eksisterer mange ulike løsninger for testbestilling i ulike kommuner i Norge, og det har vært et klart ønske å få en god og samlet løsning for dette.

Stor pågang

Pågangen etter å få testet seg er stor i Stavanger-regionen.

– Tirsdag i forrige uke var den foreløpige toppen. Da ble 641 personer testet på teststasjonen på Tjensvoll. Til sammen ble over 3000 testet mellom mandag 21. september og søndag 27. september, sier kommuneoverlegen.