Ansatt på intensivavdelingen smittet - smittekilden ukjent

To medarbeidere på Stavanger universitetssjukehus (SUS) er smittet, sju ansatte ved intensivavdelingen er i karantene og sykehuset går over i gul beredskap.

Sent mandag kveld ble det kjent at en medarbeider ved intensivavdelingen på Stavanger universitetssjukehus (SUS) hadde testet positivt for covid-19.

Administrerende direktør Helle Schøyen ved Helse Stavanger sa i en pressebrief tirsdag at de ikke foreløpig vet smittekilden til den ansatte.

Sju i karantene

– Siden sju ansatte nå er satt i karantene, vil mulige innleggelser på intensivavdelingen som ikke er tidskritiske dirigeres til Haugesund eller Bergen. Siden disse sju er høykompetente medarbeidere, må vi også vurdere om avdelingen kan holdes åpen denne uken. Dette særlig på grunn av at avdelingen er avhengig å være åpen på netter og i helgene, sier Schøyen.

– Hvor mange pasienter og ansatte er berørt av smittetilfellene?

– Vi jobber med å få oversikt over hvor mange pasienter som kan sees som nærkontakter. Jeg vil ikke gå ut med noe tall, for vi er i kartleggingsfasen. Vi vil ha bedre oversikt i løpet av dagen.

Alle medarbeiderne ved intensivavdeling 2M og postoperativavdeling 1G, som ligger nært intensivavdelingen, blir testet fortløpende og flere ble testet allerede i natt. Hvilke konsekvenser smittetilfellet har for driften av intensivavdelingen er foreløpig usikkert.

– Det er noe vi må avklare i løpet av dagen og komme tilbake til, opplyser sykehusdirektøren.

Klinikksjef Geir Lende opplyser at 23 medarbeidere er testet. - Vi tester rundt 50 medarbeidere daglig og går bredt ut for å avdekke potensielle smittetilfeller. Foto: Jarle Aasland

Usikker smittekilde

Den smittede medarbeideren var på jobb ved intensivavdelingen torsdag og fredag, men fikk ikke symptomer på koronaviruset før lørdag. Da var vedkommende hjemme fra jobb. Hvor smittsom en person er i dagene før symptomer er usikkert, forklarer klinikksjef Geir Lende.

– Da er man ikke veldig smittsom, men vi kan ikke utelukke mulig smitte. Derfor har vi en regel om at vi går 48 timer tilbake for å være så sikre som vi kan.

En pasient ved intensivavdelingen er nærkontakt med den smittede medarbeideren og ble flyttet over til nevrokirurgi.

– Alle pasientene på nevrokirurgi holdes isolert og blir testet. Det arbeides med å smittespore alle de pasienter som kan tenkes å være berørt, sier Lende.

– Er det stor sannsynlighet for at smittekilden er på SUS?

– En kan ikke utelukke det. Det er større risiko for smitte nå enn for noen uker siden.

Administrende direktør Helle Schøyen ved Helse Stavanger under tirsdagens pressebrief. Foto: Jon Ingemundsen

Gul beredskap

Beredskapsnivået er endret fra grønt til gult. Det betyr at situasjonen må håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære ressurser og tiltak.

Sykehuset har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smitteoppsporing – og jobber med å håndtere driften. Nærkontakter er satt i karantene og testes. Alle pasienter og medarbeidere som er berørt, vil få nærmere beskjed fra sykehuset.

– Vi har økt oppmerksomhet rundt situasjonen, og setter inn beredskapstab, sier Schøyen.

Planlagte operasjoner er inntil videre utsatt tirsdag. Dagkirurgien ved Hillevåg driftes som normalt.

Lørdag testet en ansatt ved barne- og ungdomsklinikken positivt for koronaviruset. To andre medarbeidere umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg ble fire pasienter og pårørende satt i karantene. Foto: Jan Inge Haga

To medarbeidere smittet

Medarbeideren ved intensivavdelingen er den andre ansatte ved sykehuset på kort tid som har testet positivt. Lørdag 26. september testet en ansatt ved barne- og ungdomsklinikken positivt for korona.

Som følge av dette har to andre medarbeidere umiddelbart blitt satt i karantene. I tillegg ble fire pasienter og pårørende satt i karantene.

Det er foreløpig ikke påvist smitte hos andre på barne- og ungdomsklinikken enn denne ene medarbeideren, og vedkommende følges opp av sin leder. Driften i barne- og ungdomsklinikken går som normalt, opplyser sykehuset.

Presseorienteringen fra SUS kan du se i opptak over, eller lese innholdet i tekst under.