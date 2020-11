Ansatt ved utestedet Beverly koronasmittet

Gjester som var på Beverly torsdag og fredag forrige uke bes følge nøye med på symptomer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ber gjester som har vært på Beverly Hills Fun Pub torsdag og fredag følge med på symptomer. Bildet er tatt sommeren 2019. Foto: Jarle Aasland

Hilde Moi Østbø Journalist

En medarbeider ved Beverly Hills Fun Pub som var på jobb torsdag 29. og fredag 30. oktober har testet positivt på covid-19. Vedkommende har også besøkt Heidi’s Bier Bar og Rabalder Bar disse dagene, melder Stavanger kommune.

Alle berørte nærkontakter er satt i karantene. Det er sendt SMS til alle gjester som har registrert seg på smittesporingsappen som brukes av de tre utestedene. Alle medarbeidere har også fått beskjed.

- Risikoen for smitte er liten, men vi ber om at alle som var til stede på de aktuelle utestedene torsdag og fredag i forrige uke, er spesielt årvåkne for symptomer på covid-19, og har lav terskel for å teste seg, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger kommune.