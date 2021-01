Smitteutbrudd ved pandemiposten: Sju ansatte er smittet, 40 i karantene

Sju ansatte ved pandemiposten ved SUS er smittet av covid-19 og rundt 40 ansatte er i karantene etter et smitteutbrudd. Nå innføres strengere smittevernregime ved avdelingen.

Helle Schøyen, administrerende direktør, sier det er grunn til å tro at flere av medarbeiderne er smittet på jobb. Foto: Jon Ingemundsen

– Per i dag har vi 11 pasienter innlagt, to er på intensiv og respirator. 11. januar testet en medarbeider på pandemiposten positivt. I går testet seks flere medarbeidere på denne posten positivt. Vi har totalt sju medarbeidere som har testet positivt, sier administrerende direktør Helle Schøyen under en pressebrif på SUS tirsdag morgen.

– Det er grunn til å tro at flere av medarbeiderne er smittet på jobb. Det er svært alvorlig. Jeg ønsker å understreke at selv om vi fortsatt ikke har full oversikt over situasjonen har vi ingen grunn til å tro at våre medarbeidere ikke har fulgt retningslinjer. Vår viktigste prioritet er å ivareta medarbeidere, sier hun.

Schøyen opplyser at nærkontakter er satt i karantene, prøver er sendt til FHI for å undersøke dem opp mot det muterte viruset. Pandemiposten vaskes ned og mange skal testes.

– Inntil videre har vi innført et mye strengere smitteregime enn det som står i de nasjonale retningslinjene, sier hun.

Hun får spørsmål om hva hun tenker om det som har skjedd.

– Dette er noe av det mest ubehagelige jeg kan tenke meg. Med en så smittsom sykdom som covid-19 er forholder alle som jobber med dette seg til en risiko for å bli smittet. Våre medarbeidere er en del av sykehuset, de utgjør på mange måter sykehuset. Når de blir smittet på jobb blir jeg redd for at de blir alvorlig syke. Dette er noe av det ansatte har sagt hele tiden at de har vært bekymret for, sier Schøyen.

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege Foto: Jon Ingemundsen

40 ansatte i karantene

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe sier at alt personell knyttet til pandemiposten nå er i karantene, og at dette utgjør rundt 40 medarbeidere. Disse skal testes for smitte, og sykehuset er i tett dialog med Folkehelseinstituttet.

– Smitten er dessverre et tegn på at denne sykdommen har sider ved seg som er vanskelige å gardere seg helt imot. En vil alltid ha en høyere risiko for eksponering og for å utvikle nærkontakter på sykehus, fordi våre oppgaver krever nærkontakt med pasienter, sier han.

– Det er spesielt faktumet at en er smittsom før en får symptomer vi ikke kan gardere oss imot. Dette vil hele tiden gi utfordringer, sier Kleppe.

Han sier det ikke nødvendigvis går an å finne en enkelt årsak til utbruddet.

– En smittesituasjon i sykehus og i helsetjenesten vil være en sum av flere faktorer som kan spille sammen.

Beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen. Foto: Pål Christensen

Glattå tar kapasitet

Beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen ber folk innstendig om å være forsiktig på glattå, da brudd tar mye kapasitet på SUS akkurat nå.

– Det som utfordrer driften vår ytterligere er at det er glatt ute. Til vanlig får vi inn 20 pasienter. Lørdag fikk vi inn 42 pasienter, søndag 36 pasienter og mandag 54 pasienter med bruddskader, sier hun.

– Jeg oppfordrer derfor folk som må ut og gå i dag til å være forsiktige og bruke brodder, sier Jacobsen.

Hvis sykehuset skal åpne en ny pandemipost, er det aktuelt å ta personal fra avdelingen som driver med planlagt ortopedi, som for eksempel hofteproteser og kneproteser.

– Men akkurat nå er aktiviteten ved denne avdelingen lik null fordi disse jobber med å operere brudd, sier Jacobsen.

Jacobsen forteller at pandemiposten nå blir bemannet av personell fra den ordinære infeksjonsposten.

– Dette er personell som jobber utelukkende med infeksjonspasienter til vanlig. Alle covid-pasienter blir samlet på to poster nå.

Covid-pasienter som har behov for intensivbehandling vil bli behandlet på intensivavdelingen som før.

