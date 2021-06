Sprekker i Konserthus-fasaden – ti år etter åpningen

Den prisbelønte, røde delen av fasaden på konserthuset i Bjergsted slår sprekker. Kostnadene må konserthuset ta selv. – Det er prisen for å være nyskapende, sier konserthusdirektøren.

Sjateringene i den røde veggen er de innfelte glassbetongplatene, som nå må byttes ut. Foto: Stavanger Konserthus

Sprekkene ble oppdaget for mer enn et år siden. Foto: Stavanger Konserthus

– Sprekkene ble oppdaget gradvis, opplyser direktør Per-Harald Nilsson i Stavanger konserthus.

For mer enn et år siden ble de første sprekkene oppdaget. Sintef ble leid inn for å undersøke sprekkene i fasaden på konserthuset i Bjergsted og i januar i år kom rapporten:

Kjemisk reaksjon

– Det har skjedd en kjemisk reaksjon i glassbetongen som gjør at den utvider seg og sprekker. Det er de blanke glassbitene som har reagert kjemisk, sier direktør Per-Harald Nilsson i Stavanger konserthus.

– Det er ikke frostsprenging, det er en kjemisk reaksjon, understreker han.

Rapporten konkluderer også med at sprekkdannelsene vil fortsetrte.

– Det vil komme mer, sier Nilsson.

Et eksperiment

Da konserthuset skulle bygges ønsket arkitektene å friske opp den røde delen av fasaden med et materiale som hadde mer fargespill enn det som rød betong gir.

I en eksperimentell prosess ble det blandet røde og blanke glassbiter inn i betongen. Målet var en friskere rødfarge. Nå viser det seg imidlertid at de blanke glassbitene i disse fasadeplatene reagerer kjemisk med betongen.

Gassbetongplanen er også brukt innendørs, og her har det ikke blitt sprekker.

Glassbetongplatene på fasaden består av røde og blanke glassbiter som er blandet i betongen. Nå har de klare glassbitene reagert kjempsik med betongen, noe som har ført til sprekker. Foto: Stavanger Konserthus

– Det ble gjort en vurdering den gangen om det var en risiko, nettopp fordi dette var en ny metode. Derfor ble det bare gjort på 5–10 prosent av den røde delen av fasaden, sier Nilsson.

Må ta regningen

Direktøren vil ikke kritisere valget som ble tatt den gangen:

– Dette er noe av prisen man betaler for å være nyskapende. Arkitektene fikk jo betongprisen for denne løsningen den gangen, sier Nilsson.

Nå er han tydelig på at konserthuset må velge en løsning som er mer varig enn ti år. Men hva som blir løsningen, vet han ennå ikke. Heller ikke hva det vil koste å bytte ut betongplatene.

– Det vil ta flere år før vi er ferdige med dette, sier Nilsson.

Først skal fagfolk vurdere omfanget av skaden og finne løsningsalternativer, før beslutningen blir tatt.

– Det er konserthuset som eier problemet og det er vi som må løse dette, sier han.

– Kan dere be Staten om pengestøtte?

– I den grad vi kan spørre eierne våre om økonomisk hjelp, er det fylket og kommunene vi må gå til. Men så langt er vi ikke kommet.

Stavanger Konserthus var budsjettert til å koste 1|, 2 milliarder, men regnskapet endte på drøye 1,3 milliarder kroner. Konserthuset sto ferdig i 2012.