Anken fra Monas tidligere stemor avvist av Høyesterett

Mona Anita Espedal ble i tingretten tilkjent 175.000 kroner i oppreisningserstatning for vold i barndommen. Nå har også Høyesterett stoppet stemorens anke.

– Så lettet, så glad, skriver Mona Anita Espedal på Facebook etter at Høyesterett har avvist anken fra hennes tidligere stemor. Foto: Anders Minge

Det melder Espedal selv på Facebook.

«Endelig kan jeg legge denne saken bak meg, se framover og nyte livet. Så lettet, så glad», skriver hun på sin profil.

I oktober i fjor ble den tidligere stemoren i Jæren tingrett dømt til å betale Mona Anita Espedal 175.000 kroner i oppreisningserstatning for psykisk og fysisk vold fra 1993 til 2000.

Stemoren ble frifunnet for hovedkravet om å betale Espedal en standardisert erstatning på drøyt 2 millioner kroner, siden hun allerede hadde fått skadeerstatning på samme beløp av Sandnes kommune.

Stemoren nektet i retten for at hun hadde utsatt Espedal for vold som førte til skade og var straffbar.

Stemoren anket dommen om oppreisningserstatning til Gulating lagmannsrett. I anken prosederte hun og advokat Arvid Berentsen på at kravet var foreldet. I mars nektet lagmannsretten anken fremmet.

Nå har altså Høyesterett gjort det samme.

«Jeg har vunnet gjennom 3 rettsinstanser, og dommerne mente også at saken ikke var foreldet», skriver Espedal på Facebook.

For henne stanser imidlertid ikke kampen her:

«Håper å få til lovendring i forbindelse med erstatning og foreldelseslovverket! Skal enda ikke gi meg på det, for det viser at det nytter å kjempe. Ingen skal måtte kjempe i 6 år for å få rettferdighet for det man er blitt utsatt for», skriver hun.