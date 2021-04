Koronasmitte på tre skoler i Stavanger – 122 må i karantene

Fire elever, på henholdsvis Kvernevik skole, Smiodden skole og Nylund skole har testet positivt for covid-19.

Nylund skole

En elev på 3. trinn har testet positivt for covid-19. 16 elever og en ansatt er i karantene. I tillegg er en elev på 4. trinn i karantene. Det medfører at 20 medelever og en ansatt må i ventekarantene.

– Alle de aktuelle nærkontaktene har fått beskjed. De elevene som ikke har fått beskjed om å være i karantene, skal møte på skolen som normalt på mandag, sier stedfortredende rektor, Øivind Linnsund i en pressemelding fra Stavanger kommune.

Kvernevik skole

To elever på 4. og 6. trinn ved Kvernevik skole har testet positivt for covid-19. To klasser med til sammen 45 elever og ti ansatte er i karantene. I tillegg er to ansatte i ventekarantene.

– Alle berørte er kontaktet, men smittesporing pågår fortsatt. Det vil bli lagt ut informasjon på skolen sin hjemmeside og elevene blir kontaktet i løpet av kvelden dersom flere må ha hjemmeundervisning i morgen, sier rektor Lene Bredesen.

Smiodden skole

En elev på 8. trinn har testet positivt for covid-19. 22 elever og fem ansatte er i karantene.

Alle som er i karantene, må teste seg. I tillegg er husstandsmedlemmene til de som er i karantene i ventekarantene til eleven har avlagt negativ test. De som er i ventekarantene trenger ikke å teste seg.

Fem nye smittede ved Johannes læringssenter

Ytterligere fire elever og en ansatt ved Johannes læringssenter har søndag testet positivt for covid-19. I alt er 12 personer bekreftet smittet og 68 elever og 16 lærere er i karantene.

– Alle berørte er informerte. For å få oversikt over situasjonen vil hele voksenopplæringen ha digital hjemmeundervisning neste uke. Planlagte samfunnskunnskaps- og statsborgerskapsprøver går som planlagt, sier rektor Harald Nedrelid.

En ansatt ved innføringsbarnehagen har testet positivt for covid-19. Den ansatte har vært i karantene og er nærkontakt til barnet i innføringsbarnehagen, som fikk påvist smitte på fredag.

De fire andre smittetilfellene er knyttet til voksenopplæringen. To er elever på norskkurs og to er elever ved grunnskolen for voksne. Siden tre av de smittede ikke har vært på skolen i smitteførendeperiode, er det bare 11 elever og to ansatte ved grunnskolen for voksne som nå må i karantene.

De 12 smittede fordeler seg på

1 barn og en ansatt i innføringsbarnehagen

1 elev på innføringsskolen

4 elever på grunnskole for voksne

5 elever i norskopplæring

I alt er 68 elever og 16 lærere er i karantene. Deres husstandsmedlemmer er i ventekarantene. Alle elevene får tilbud om hjemmeskole i karanteneperioden.

Hjemmeundervisning også i Flyktningtjenesten

Flere av elevene ved voksenopplæringen ved Johannes læresenter er også del av introduksjonsprogrammet for flyktninger i regi av Flyktningtjenesten i kommunen. Gruppeundervisningen som Flyktningetjenesten har på ettermiddagen, holdes stengt neste uke. De som vil få tilbud om digital undervisning vil bli kontaktet på mandag.