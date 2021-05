Ti ting du må vite om 17.mai 2021

Nok en 17.mai utenom det vanlige står for døra. Her er ti ting å huske på. Husk spesielt tallet fem.

1 Toget går ikke i år Foto: Anders Minge Det blir verken barne- eller folketog, og det blir ikke store arrangementer på skolene. Men, det betyr ikke at 17. mai er avlyst. Se resten av punktene.

2 Antallet du kan ha på besøk: fem personer Foto: Kristian Jacobsen Det viktigste du må vite denne nasjonaldagen er tallet fem. Du kan ha besøk av fem gjester, samme om gjestene er inne eller ute. Tallet fem har noen unntak: Hvis du har besøk av folk fra én husstand, og de til sammen er flere enn fem. Altså kan for eksempel en familie med to voksne og fire barn komme på besøk selv om de til sammen er seks stykk.

Hvis du har besøk av folk som er beskyttet. Det vil si fullvaksinerte, folk som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene eller folk som har fått første dose vaksine for mer enn tre uker siden og mindre enn 15 uker siden. Disse teller ikke med når du teller til fem.

3 Klokka 12 kan du synge nasjonalsangen med hele landet Foto: Kristian Jacobsen Også i år vil regjeringen oppfordre hele Norge til å bli med når nasjonalsangen skal synges samtidig. Det skjer rett etter saluttene fra festningsverkene klokka 12. – Fra leiligheter, fjelltopper, balkonger, hus og hager håper jeg at folk reiser seg og synger med den stemmen de har. Jeg vet at den felles nasjonalsangen ble en god og sterk opplevelse for mange i fjor, og jeg tror at vi denne våren trenger følelsen av felleskap og samhørighet enda mer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja

4 Få med deg båtkortesjen i Stavanger og Sandnes Foto: Fredrik Refvem Stavanger veteranbåthavn arrangerer båtkortesje med avgang fra Vågen i Stavanger klokken 12. Paraden avsluttes ved Siriskjær klokken 14.30. Har du båt kan du bli med i konvoien. MS Sandnes går fra Sandnes til Stavanger klokken 10.30, og båter ønskes også velkommen på denne etappen. Det blir også bilkortesje! Amcar Rogaland arrangerer kortesje som begynner ved Kvadrat. Hovedkortesjen kommer fra Bybrua, og tar opp Bergelandstunnelen-Kannik-Løkkeveien-Borgermester Middelthonsgate-Tastagata. Fakta Tidspunkt for båtkortesjen i Stavanger 11.00–11.30 Båtene fra Stavanger Veteranbåthavn ankommer Vågen 11.30–12.00 Fritidsbåter ankommer Vågen 12.05–12.30 Båtene forlater Vågen etter «Ja, vi elsker» 12.30–13.00 Buøy, Engøy, Steinsøy og Jadarholm 12.45–13.15 Roaldsøy, Ormøy og Klampen 13.15–13.45 Vassøysundet, runder Vassøytånå 13.45 - 14.15 Lindøy, Tunsøy og Hellesøy 14.30 −15.00 Avsluttes med Siriskjær og Tou Scene Les mer

5 Send inn bildene til Aftenbladet Alle som har et live-arrangement på sosiale medier kan melde dette inn til Aftenbladet. Det blir da distribuert videre, slik at flere kan oppleve feiringen fra hele distriktet. – Vi oppfordrer korps, lag og foreninger til å melde fra om livesendingene sine slik at flere kan få sett dem. Den digitale 17. mai-festen skal bidra til at vi alle kan holde trygg avstand og unngå at smittetallene gjør et nytt byks, sier prosjektleder Andreas Askildsen i Aftenbladet. Kakene, de blide barna, 17. mai-frokosten og potetløpet blir nok også fotografert i løpet av dagen. Regionens felles minnebok blir også i år på Aftenbladet.no, der redaksjonen håper flest mulig vil bidra med sine bilder.

6 Arrangement er ikke forbudt Foto: Anders Minge Ok, nå gjelder det å holde tunga beint i munnen. Vi har nevnt tidligere at det ikke blir barnetog i år. Men, det er mulig å arrangere tog og sammenkomster hvis man forholder seg til konkrete regler. Ved private sammenkomster på offentlig sted utendørs, kan man være 20 personer. Dette kan for eksempel være et barnetog bare bestående av barna i gata. Er dere flere enn 10, må kommunen meldes om arrangementet.

Ved offentlige sammenkomster på offentlig sted utendørs, kan man være 200 personer. Dette er for eksempel et nedskalert barnetog eller et arrangement i en skolegård, arrangert av for eksempel FAU.

Det er kanskje unødvendig å si, men smittevernregler som avstand og håndvask må følges i begge tilfeller. Begge deler må meldes kommunen i forkant. Se ellers regjeringens 17. mai-råd her.

7 Restauranter har åpent Foto: Carina Johansen Det kan hende det fortsatt er ledig plass for deg som vil på restaurant 17.mai, for mange restauranter holder åpent. Du må bestille plass på forhånd. Skjenkestopp er klokken 22.00, og skjenking er tillatt så lenge man spiser i tillegg.

8 Ute er det nye inne Foto: Kristian Jacobsen Ulltrøye under bunaden kan være lurt. Det sier vi ikke fordi vi vet at det kommer til å bli kaldt i år igjen, men fordi smittevernoverlege Ruth Midtgarden anbefaler folk å være sammen utendørs. – Det er mye tryggere å være ute enn inne. Mesteparten av smitten skjer inne. All erfaring og logikk sier at størrelsen på rommet er avgjørende for hvor lett viruset smitter, sier hun. Og: hjemme er som kjent stedet å være hvis du har symptomer på covid-19.

9 Traktortog på Jæren Foto: Geir Sveen I år som i fjor blir det traktortog på Jæren. Det starter klokken 10.30 i Verdalen og ender opp i Hå. Arrangøren lover «same procedure as last year».

10 TV-sendinger nasjonalt og lokalt Foto: Jon Ingemundsen Lokalt : Stavanger kommune har forhåndslaget en festsending fra Ledaal med kunstnere og artister. Sendingen blir tilgjengelig på kommunens nettsider og Tv Vest. Lokalkanalen sender også direkte fra klokka 09.00 på egne flater. Nasjonalt : På NRK1 starter feiringen av nasjonaldagen klokka 07:50. Programlederne Nadia Hasnaoui og Christian Strand lager 17. mai-stemning direkte fra Akershus festning i Oslo. På gjestelista står blant annet Bernt Hulsker, Morten Hegseth, Else Kåss Furuseth, Birgit Skarstein, Susanne Kaluza, Dennis Vareide og Johann Olav Koss med familie. Det blir også bidrag fra alle NRK sine distriktskontorer, inkludert Rogland. På TV2 kan du se en fem timer lang 17.mai-sending som starter klokka 07.55. Denne dagen har Vår Staude, Peter Bubresko, Cathrine Fossum, Wenche Andersen og Finn Schjøll fra God morgen Norge inntatt Operataket, tatt på seg finstasen og åpner ballet med en fem timer lang sending i programmet «God 17. mai Norge». Det skal handle om kongefamilien, flere ministre kommer på besøk og artister som Jon Niklas Rønning, Maria Mena og Ulrikke Brandstorp opptrer i programmet.