Storutbygging på Løkkeveien et skritt nærmere

Flertallet i kommunalstyret for by- og samfunnsutvikling (UBS) gikk torsdag inn for prosjektet. De ba imidlertid om at kommunestyret må få en ny uttalelse fra byantikvaren, som i tidligere runder har vært svært kritisk til prosjektet.

Dette er den siste oversiktstegningen over det nye prosjektet på Løkkeveien. Foto: Henning Larsen Architects

Stein Halvor Jupskås Journalist

Kjartan Alexander Lunde (V) mente utbygger har gjort for små endringer på prosjektet fra første til annen behandling av reguleringsplanen.

– Denne saken har blitt behandlet i mange omganger. Utbygger startet høyt, så har det blitt noe redusert etter hvert. Men det er fortsatt en høy utnyttelse. Sist gang var utnyttelsesgraden på 274 prosent. Nå er den på 268, altså svært nær maksgrensen som sentrumsplanen setter for dette området. Etter min meniung trenger ikke å være der, kloss inntil verneverdig bebyggelse i Gamle Stavanger, sa Lunde, som minnet om at også Smedvigbygget på nabotomten i Løkkeveien nå er vernet.

Ifølge Lunde bør prosjektet reduseres ytterligere fordi silhuetten sett fra byen og Vågen bryter med byggehøydene i nabolaget.

– Det er avgjørende at nybyggene tilpasses det vernet miljøet. Det gjelder både nær- og fjernvirkning, sa Lunde, som fikk med seg både MDG og Rødt på et forslag om å sende hele saken tilbake til utbygger.

– Fin ramme

Leder Frode Myrhol (FNB) var helt uenig i dette.

– Det er gjort store bearbeidelser her. Her legges det til rette for nye arbeidsplasser. Jeg har ofte stått på Skagenkaen og sett oppover mot Gamle Stavanger. Deter fascinerende å se den nye bebyggelsen i samspill med den gamle. Jeg synes den skaper en fin ramme og framhever Gamle Stavanger på en veldig god måte. Derfor deler jeg på ingen måte bekymringene fra Venstre, Sa Myrhol.

Cille Ihle (H) syntes også at prosjektet nå har blitt veldig godt.

– Her får vi næring og bolig med panoramautsikt, og med lavere utnyttelse en det sentrumsplanen tilsier. Det er gjort justeringer underveis og prosjektet er blitt bedre. Vi må fornye oss, også i Stavanger. Her gjør vi det, uten rive et eneste trehus og mens vi fortsatt skal bevare bilhallen, sa Ihle.

– Under tvil

Anders Fjelland Bentsen (Ap) mente utbyggingen berører den klassiske problemstillingen utbygging kontra bevaring.

– Det blir særlig sensitivt tett på Gamle Stavanger. Men dette prosjektet er innenfor kravene i sentrumsplanen. Høyden er nedjustert noe. Den kunne kanskje vært tatt enda lenger ned. Under tvil kommer vi til å sende saken til kommunestyret, men jeg tar forbehold om partibehandling hos oss fram mot det møtet, sa Fjelland Bentsen.

Thomas Bendiksen (MDG) var enig med Venstre.

– Bygningene er fortsatt overdimensjonert, både i forhold til det nye grafiske museet like nedenfor og til trehusene i Gamle Stavanger. Barrierevirkningene er for voldsomme, sa Bendiksen.

Sara Mauland (Rødt) var på samme sporet:

– Småhusene i Gamle Stavanger blir bygget inne småhusene fra alle kanter. Jeg synes også at Sundes bilverksted forsvinne inn mellom høyere bygninger. Vi risikerer å bygge en vegg bak Gamle Stavanger. Det blir veldig dominerende, sett fra Vågen, mente hun.

Begynner på nytt

John Peter Hernes ble litt i stuss over hele debatten.

– Vi har nettopp behandlet en sentrumsplan. Hovedkonklusjonen der er at sentrum har behov for mer næring og mer boliger. Vi har lagt utnyttelsesgrader for alle deler av sentrum, som ingen her har stemt imot. Likevel vil flere her ha det enda mindre nå. Må vi begynne helt på ny i hver eneste sak, ville Hernes vite.

I torsdagens møte ville 8 av 11 sende saken videre til bystyret. Et enstemmig utvalg, minus Mads Danielsen (Frp), bestilte imidlertid et nytt notat fra byantikvaren før bystyret behandler saken.

Fakta Utbygging Løkkeveien 97–99 Tomten er 7,7 mål og omfatter blant annet Shellstasjonen, Møbelgalleriet og den gamle og verneverdige bilhallen til Thorleif Sunde. K2 og Camar Eiendom kjøpte eiendommen våren 2017 for rundt 180 millioner kroner og vil nå bygge et kombinert nærings- og boligprosjekt. Det skal være maksimalt 75 boliger i prosjektet Utnyttelsen er nå på 268 prosent. Bebyggelsen er planlagt i 4–6 etasjer. Les mer