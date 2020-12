Fylket:– Det oppstår sjelden ulykker her siden farten er så lav

Et 69,1 meter langt kollektivfelt skaper utfordringer i Kannik. Politiet frykter alvorlige ulykker kan oppstå i blindsonen, og får støtte fra Norges Lastebileiers forbund.

Politiet mener at så korte kollektivfelt som Kannik har nå kan føre til at kjørende foretar hurtige og plutselige feltskift. Foto: Fredrik Refvem

– Kannikkrysset er et komplisert kryss å navigere i. Her er mye som skjer, to felt i rundkjøringer og mye trafikk, sier politibetjent Aleksander Naley.

Aftenbladet har den senere tid mottatt videoklipp fra bilister som viser utfordringer som oppstår i det nyopprettede kollektivfeltet som strekker seg fra Olav 5’s gate og videre opp mot avkjørselen til Løkkeveien.

Den aktuelle veistrekningen er 69,1 meter langt.

– Politiet største bekymring er når store vogntog skal svinge til høyre opp mot Løkkeveien. Fra feltskiftet opphører er det rundt tjue meter å foreta feltbytte på. Et vogntog er gjerne tjue meter langt. Samtidig kan tohjulinger kjøre i kollektivfelt. Tohjulinger som befinner seg i blindsonen blir ikke sett, det kan føre til grove ulykker, forklarer Naley.

Han mener det helt klart vil bli flere tunge kjøretøy gjennom Kannik nå som Bergelandstunnelen igjen er åpen.

De nye kollektivfeltene i Kannik. Foto: Fredrik Refvem

Den farlige blindsonen

Lastebilsjåførene sitter gjerne flere meter over bilistene som fører personbiler, de sitter lenger bak i sjåførhuset og uten noe vindu å snu seg tilbake til.

Sideveis er det to meter ned under vinduet uten syn – det er dette som en den livsfarlige blindsonen.

Tore Sigmundsen er fylkesleder i Norges Lastebileiers forbund.

Han er helt enig med politiet.

– Når feltskiftene blir så korte, da er det vanskelig. En tohjuling som kommer i en slik posisjon vil vi ikke se en gang hvis de er i blindsonen, sier Tore Sigmundsen, fylkesleder i Norges Lastebileiers forbund.

Korte kollektivfelt, mange feltskift

Politiet mener videre at så korte kollektivfelt som Kannik har nå kan føre til at kjørende foretar hurtige og plutselige feltskift.

– Dermed går det så raskt at folk ikke har kapasitet og overskudd til å sjekke speil og blindsone. Kommer folk i feil kjørebane og skjønner at de er i kollektivfelt vil de raskt ut igjen for å unngå bøter, sier Naley.

Det igjen kan medføre knagging og bulking mellom biler noe som igjen kan føre til uønskede hendelser og kø.

Åpningen av Bergelandstunnelen forrige uke vil medføre ytterligere trafikkbelastning i Kannik.

– Mer kødannelser i Kannik kan i verste fall redusere politiets fremkommelighet, sier Aleksander Naley som minner om at politiet i Stavanger har sine utrykningskjøretøy stående i garasjen bare noen hundre meter unna.

– Hvorfor trafikksikkert?

Aksel Grunnreis er seksjonssjef Forvaltning i Rogaland fylkeskommune. Han opplyser til Aftenbladet at det er hans avdeling som er ansvarlig for trafikksikkerheten i Kannik.

– Hvorfor er kollektivfeltet i Kannik som går til høyre opp Løkkeveien trafikksikkert?

– Det er vurdert som trafikksikkerhetsmessig akseptabelt grunnet lav hastighet, slik at potensielle konflikter har lav sannsynlighet til å føre til stor skade, svarer Grunnreis.

– Hvilke vurderinger er lagt til grunn?

– Det er for å øke fremkommelighet for buss, samtidig som Ryfast åpnet. Kollektivfeltet utgjør samtidig en liten forskjell fra tidligere løsning når en isolert sett vurderer trafikksikkerhet, fortsetter seksjonssjefen.

Han opplyser at kollektivfeltet også er diskutert med andre instanser som politi og kommune sammen med Statens vegvesen, som på den tiden planla og gjennomførte tiltaket.

– Vi har fulgt med på antall ulykker som skjer i området, og de som oppstår kan sjelden knyttes til det har kommet til et kollektivfelt, sier seksjonssjefen.