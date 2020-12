5 milliarder ekstra avgiftskroner på alkohol og tobakk

Koronastengte grenser gjør at nordmenn kjøper mer øl, vin og sprit i hjemlandet. Det gir klingende mynt i kassen til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Køen til Vinmonopolet på Grünerløkka i Oslo taler sitt tydelige språk: I koronaåret har nordmenn handlet langt mer øl, vin og sprit i hjemlandet. Det vises også på statens inntekter fra avgifter på alkohol og tobakk. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I den nye salderingen av budsjettet, som nå sluttbehandles i Stortinget, kommer det fram nøyaktig hvor mye mer myndighetene ser for seg å hanke inn i alkohol- og tobakksavgifter i 2020:

* Inntekten fra alkoholavgifter øker med 2,9 milliarder, sammenlignet med tidligere anslag.

* Inntekten fra tobakk øker med 2,1 milliarder.

Årsaken er blant annet at 2020 blir et historisk godt år for Vinmonopolet.

– Antakelig vil det bli solgt rundt 115 millioner liter i løpet av året, mot 82,6 millioner liter i 2019, en vekst rundt 40 prosent, skrev selskapet selv nylig.

– Årsaken er stengte grenser mot Sverige, tilnærmet full stopp i taxfreehandelen og betydelig redusert skjenking som følge av myndighetenes koronatiltak.

Bistanden vokser

Den sterke økningen i alkohol- og tobakksavgifter er bare ett av mange utslag av koronapandemien på årets budsjett.

Fremskrittspartiet lagde i forhandlingene om neste års budsjett mye bråk om bistandsprosenten på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Partiet sparte i sitt alternative budsjett 11,4 milliarder kroner på å kutte bistandsnivået til 0,7 prosent.

Men for inneværende år legger regjeringen opp til å bruke 600 millioner kroner mer enn 1 prosent av BNI på bistand. Pengene kommer som en del av en bevilgning på 1,14 milliarder kroner til det internasjonale arbeidet for å bekjempe pandemien.

– Det er vel ikke noe vi ville ha prioritert. Det er fint at man styrker det internasjonale arbeidet for å bekjempe pandemien, men da kunne man på den andre siden samtidig ha trukket ned andre satsinger innenfor bistandsbudsjettet, sier Frps finanspolitiker Sivert Bjørnstad til NTB.

Oslo sier nei takk

I budsjettet kommer også fasiten på hva Oslo har tapt i 2020 på at kommunen sier nei takk til statens «pakketilbud» fra fjorårets bompengeforlik.

Det innebærer i korte trekk at staten skal øke sin finansieringsandel av de store kollektivsatsingene fra 50 til 66 prosent, men at halvparten av økningen på 16 prosentpoeng må gå til bompengekutt.

I år taper hovedstaden totalt 604 millioner kroner på at det ikke blir inngått tilleggsavtale til byvekstavtalen for Oslo-området i 2020 for å følge opp bompengeavtalen fra 2019.

Av dette ville 277 millioner gått til kollektivsatsing og et tilsvarende beløp til bompengekutt.

Bilavgiftene stuper

I budsjettet kommer det også tydelig fram hvorfor elbilpolitikken – og bilavgifter mer generelt – kommer til å bli en stor sak i valget til høsten: Inntektene til statskassen stuper.

* Inntekten fra engangsavgiften faller i år med 2,6 milliarder.

* Samtidig faller inntekten fra veibruksavgift på diesel med 500 millioner og veibruksavgiften på bensin med et tilsvarende beløp.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF forhandler nå med Frp på Stortinget om det salderte budsjettet.

Saken skal avgis onsdag, og budsjettet skal etter planen vedtas lørdag.

2020-budsjettet er fremfor alt et koronabudsjett. Regjeringen har brukt 131 milliarder ekstra oljekroner til tiltak for å motvirke negative følger for økonomien. Det brukes i år 3,9 prosent av oljefondet, noe som tilsvarer 392,5 milliarder kroner.