Torkell Tveitevoll Eide tjener over 40 millioner som stjerneforvalter i et av Europas største hedgefond; Ako Capital i London. Her hjemme satser han på landbruk og vil kjøpe sin tredje gård på Fjogstad, like ved Gramstad og Dalsnuten. Foto: Kjell-Ivar Gilje Grøndal