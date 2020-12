Mann pågrepet etter stor politiaksjon på Ålgård

En kvinne ble funnet kritisk skadet etter en boligbrann på Ålgård mandag kveld. Bevæpnet politi har søkt etter en gjerningsperson som de antar er involvert i hendelsen. Han ble pågrepet like etter midnatt.

Politiets hundepatrulje gjør søk i området. Foto: Filip Blaauw

– Som følge av skadene på kvinnen ble det iverksatt søk etter gjerningsperson. Rundt klokken 00.15 ble en mann pågrepet i en annen bolig på Ålgård, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

Klokka 01.00 natt til tirsdag bekrefter altså politiet at de har pågrepet en mann på Ålgård. Dette skjer etter at bevæpnet mannskap i over to timer har lett etter en person i forbindelse med brannen i en leilighet på Ålgård mandag kveld.

Politiet brukte alt tilgjengelig mannskap i søket.

Skader på kvinnen som ble hentet ut fra den brennende leiligheten ga politiet mistanke om at hun var påført skader av andre. Sammen med informasjon som politiet ellers har, satte de i gang et bevæpnet søk etter en antatt gjerningsperson.

Det ble søkt også med politiets hundepatrulje.

Kvinnen er kritisk skadd og er sendt til Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Det er var usikkert om politiet lette etter en navngitt person.

– Det er ikke utrygt for ålgårdbeboere, sa innsatsleder Svein Torjusen under søket.

Fra politiets søk bak Veveriet. Foto: Filip Blaauw

Utrykning i Nilsabakken på Ålgård Foto: Filip Blaauw

Straffesak

Klokka 00.15 bekreftet politiet i en pressemelding at de mistenker en kriminell handling.

Jourhavende jurist i politiet, Anne Mette Dahle, bekreftet overfor Aftenbladet klokka 00.20 at politiet jobbet ut fra denne teorien.

– Vi tror det er en straffesak, sier Dahle.

Relasjonen mellom den skadde kvinne og den etterlyste personen er ikke avklart.

Brannvesenet fikk kontroll på brannen etter relativt kort tid. Foto: Filip Blaauw

Fikk først melding om brann

Melding om brannen kom klokka 22.30. Politi og brannvesen fikk da melding om brann i en vertikaldelt bolig i Nilsabakken på Ålgård.

Flere brannbiler, politi og helsepersonell kom raskt til boligen - og det ble drevet hjerte- og lungeredning på en person som ble hentet ut fra boligen like før klokka 23.00.

Vaktleder i Rogaland brann- og redning, Glenn Bjarne Dirdal, opplyser at huset var overtent da brannvesenet kom til stedet. Brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene.

– En person ble hentet ut av huset, sier Dirdal.

Stein Torjusen er innsatsleder i politiet befant seg på stedet for å organisere aksjonen i området.

Politiaksjon omfattet alle nødetater samt operativt politi.

Søker etter mistenkt

Politiet hadde tidlig mistanke om at den brannskadde kvinnen var blitt påført skader av andre.

- En dame er kritisk skadet. Vi gjør nå aktivt søk etter en antatt gjerningsperson på grunn av kvinnens tilstand, sier Torjusen til Aftenbladet rundt klokka 00.30.

Politiet jobbet intenst på stedet og ba folk trekke seg unna. Like før klokka 01.00 hadde de fleste patruljene forlatt gatene ved det antatte åstedet.

Bevæpnet politi og hundepatruljer har søkt i området hele kvelden med opp mot over 30 personer fra nødetatene som har deltatt i operasjonen.

Politiets hundpatrulje søkte aktivt i området. Foto: Filip Blaauw

Fra redningsarbeidet på Ålgård mandag kveld. Foto: Filip Blaauw