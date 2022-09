SAS beklager sen refusjon etter intern feil: – Pengene er på vei nå

SAS beklager og legger seg flate etter at Peter Christersson ventet i over to måneder på billettrefusjon etter sommerens streik. – Han har gjort alt rett, og vi har gjort feil, sier Tonje Sund i SAS.

