Fugelli hylles i sosiale medier

Onsdag morgen gikk Per Fugelli bort etter lang tids kreftsykdom, 73 år gammel. Senere på dagen skrev sønnen Aksel på Facebook at faren døde på landstedet på Jæren med alle i den nærmeste familien rundt seg.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Folk står nærmest i kø for å hylle mannen, legen og professoren i sosialmedisin, som alltid hadde et gjennomtenkt svar, som aldri var redd for å si meningen sin - og som pratet åpent om døden til siste slutt.

Her er et utvalg Twitter-meldinger fra kjente norske personer:

Det er langt mellom så rause og ærlige mennesker. Et så stort hjerte og en fryktløs sjel. Per Fugelli er død https://t.co/GnTWqUu6RT — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) September 13, 2017

Takk, Per Fugelli. Du beveget oss, inspirerte oss og fikk oss til å tenke oss om. Du gjorde Norge bedre. Som vi kommer til å savne deg. — Audun Lysbakken (@audunlysbakken) September 13, 2017

-Ta vare på flokken din, sa Per Fugelli alltid. Nå må flokken ta vare på minnene, lære av klokskapen og holde verdiene hans høyt. — Davy Wathne (@TV2Davy) September 13, 2017

Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din. Takk for engasjementet, Per Fugelli! https://t.co/0ebluXHgwv — Marie Simonsen (@mariesimonsen) September 13, 2017

En stor kjempe, et forbilde og en læremester har gått bort. Per Fugelli vil bli dypt savnet. pic.twitter.com/5jS8A8qmIF — Wasim Zahid (@WasimZahid) September 13, 2017

"Det store, store flertall i dette landet vil hverandre vel, uansett hud, uansett gud. " - Per Fugelli. Hvil i fred, hedersmann. — Sumaya Jirde Ali (@sumaya_jirde) September 13, 2017

Per Fugelli er død. La oss lære av hans klokskap. Den trengs mer enn noen gang. https://t.co/Hp7nYiflAK — Bjørnar Moxnes (@bmoxnes) September 13, 2017

Takk for at du gjorde mange av oss litt klokere, Per Fugelli. Hvil i fred. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) September 13, 2017

Frank Aarebrot døde for noen dager siden. Per Fugelli nå. Vi er nødt til å erstatte slike folk. https://t.co/L712hI0je5 — Vidar Kvalshaug (@Kvalshaug) September 13, 2017

Også på Facebook har Fugellis bortgang fått en rekke personer til å sende sine siste hilsener. I gruppa Per Fugelli Norges klokeste mann og i kommentarfeltet under minneordet som Aftenbladet delte onsdag ettermiddag, legger folk inn fine ord og hjerter.