Politiet evakuerte helikopterterminalen og tilkalte bombegruppa: – En person hadde glemt bagasjen sin

Helikopterterminalen på Sola åpnes igjen og situasjonen er avklart. Politiet har funnet eieren av to bagger som vekket mistanke og førte til at politiet evakuerte heliporten og tilkalte bombegruppa.

Politiet kunne til slutt ta ned sperrebåndet rundt helikopterterminalen rundt klokken 13.00. Da hadde situasjonen vært uavklart i halvannen time etter at det ble funnet to mistenkelige gjenstander på heliporten. Foto: Jarle Aasland

– En person har meldt seg til politiet som eier av de to gjenstandene. Situasjonen er nå avklart og under kontroll, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen klokken 13.15.

Klokken 12.42 opplyste politiet at bombegruppen fra politiets beredskapsressurser var på vei.

Drøyt 20 minutter senere fikk politiet endelig situasjonen under kontroll.

To bagger

– Det er ikke lenger behov for bombegruppen, sier Bjørnsen.

Politiets innsatsleder på stedet opplyste til Aftenbladet at det var snakk om to bagger som sto inne på heliporten, og at de lette etter baggenes eier.

– Heliporten åpnes igjen og situasjonen er avklart. Vi har funnet baggenes eier, og han har forklart at han glemte baggene der, sier innsatsleder Kjell Riise til Aftenbladet ved 13-tiden.

Innsatslederen forteller at eieren hadde satt baggene et sted han ikke trodde var noe problem. Politiet anser dette som en forglemmelse.

– Det fremstår helt uskyldig, sier Riise.

Sperret av

Klokken 10.45 fikk politiet melding om to mistenkelige bagger som sto på heliporten på Sola. Dette førte til at heliporten ble evakuert og et område med radius på 200 meter rundt flyplassen ble sperret av. Alle som var inne på heliporten ble sendt ut.

Taxifeltet inn mot flyplassen ble sperret av, og det samme ble deler av utenriksterminalen. All helikoptertrafikk ble stoppet.

Flere utrykningskjøretøyer, både politi, ambulanse og brann ble sendt til stedet.

Biler stoppes et stykke fra heliporten. Foto: Jarle Aasland