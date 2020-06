Stor skuffelse ved svenskegrensen etter nye reiseråd for Sverige

Norge åpner ikke for feriereiser til Fastland-Sverige i sommer. Skuffelsen er stor ved svenskegrensen, hvor fraværet av norske kunder og turister merkes godt.

Grensebyen Strömstad får ikke besøk av de årlige hordene av norske turister i sommer, og byens ordfører er bekymret. Her fra en mer eller mindre tom gjestehavn i byen i forrige måned. Foto: Adam Ihse/TT / NTB scanpix

NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

Det svenske kjøpesenteret Nordby ligger like over grensen ved Halden. Kjøpesenteret har slitt med fraværet av norske kunder de siste månedene. Foto: Adam Ihse/TT / NTB scanpix

Dersom man vil til Sverige på ferie i sommer er det altså kun øya Gotland som gjelder. Men de lokale helsemyndighetene på øya er kritiske til beslutningen. Avbildet er havnen i Visby. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB scanpix

– Vi hadde håpet på en gjenåpning av grensen. Dette er skuffende både for byen og kommunen. I vår region har vi nesten ingen smittede, så det er jo klart det er skuffende, sier Strömstad-ordfører Kent Hansson til NTB.

Hansson påpeker at stengningen av grensen har påvirket kommunen kraftig, og at det nå ligger an til en tøff sommer.

– Det er alvorlig, spesielt for handelen. Vi er helt avhengig av kunder utenifra. Nå er det stor arbeidsledighet, og det er mange ungdommer som ikke får jobb i sommer, sier han.

Trygt ellers i Norden

Statsminister Erna Solberg (H) la fram de nye reiserådene fredag ettermiddag. Både Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller de norske kravene om lave smittetall.

Ett av regjeringens kriterier er at det ikke skal være mer enn 20 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uka i snitt for de siste to ukene. I Sverige er dette i dag mer enn det dobbelte.

Kun den svenske øya Gotland, som ligger i Østersjøen, har lave nok smittetall til at Norge anser det som trygt å reise dit.

Smittevernlege på Gotland er kritisk

Helsemyndighetene på Gotland er kritisk til den norske regjeringen åpner for at nordmenn kan reise dit i sommer, men ikke til andre steder i Sverige.

– Jeg har problemer med å forstå rasjonaliteten bak beslutningen, sier smittevernlege Maria Arnér i Region Gotland til Dagens Nyheter.

Hun sier at Gotland ikke skiller seg ut på statistikken på noe som helst slags vis, ettersom det er store forskjeller regionalt i hele landet. Hun sier også at det er uro rundt hvordan sykehus på Gotland skal håndtere et økt antall tilreisende og økt turisme.

– Vi biter tennene sammen

Like over grensen ved Halden ligger kjøpesenteret Nordby – et velkjent reisemål for nordmenn på harryhandel. Senterledelsen er også skuffet etter å ha mottatt beskjeden fredag.

– Dette var ikke det vi ønsket å høre. Vi biter tennene sammen. Vi har holdt ut i tre måneder, og vi skal klare å holde ut i 14 dager til, og håper at det snur da, sier senterleder Ståle Løvheim til Nettavisen.

Løvheim mener at senteret er trygt å besøke og at det burde vært mulig å gjøre et unntak fra bestemmelsene.

– Vi mener vi trygt kunne sluppet inn nordmenn hit i dag. Vi har nesten ikke svensker her. Det er 99 prosent nordmenn, så det er omtrent som å handle i Norge, sier Løvheim.

Situasjonen vurderes kontinuerlig

Den norske regjeringen skal vurdere situasjonen kontinuerlig, og kartet over tillatte områder vil bli oppdatert minst hver fjortende dag.

Helseminister Bent Høie uttalte fredag at han håper at andre områder i Sverige snart har en smittesituasjon som åpner for reiser til disse.

– Det er positivt av man løpende kommer til å overprøve beslutningen fremover. Vi vil åpne opp hele Norden og fortsetter å jobbe for det, opplyser Sveriges innenriksminister Mikael Damberg til Aftenposten.

Ulik koronastrategi

Norge og Sverige har som kjent valgt ulike strategier i kampen mot koronaviruset. Mens Norge har innført strenge tiltak for å begrense smitte, har den svenske regjeringen innført langt mindre inngripende tiltak, som i hovedsak har bygd på formaninger og oppfordringer.

Norge har til nå 242 koronarelaterte dødsfall, mens i Sverige er det registrert nærmere 5.000.

– Vi er bare nødt til å forholde oss til situasjonen slik den er. Dersom man sammenligner dødstallene i Norge og Sverige, så forstår man jo at Norge er forsiktig. Men vår region er altså i prinsippet smittefri, fastholder Strömstad-ordfører Hansson.