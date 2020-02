Naboer er lei av støy fra Havneparken: – Det går på helsa løs

Beboerne i Gann Terrasse har sett seg lei av peling og byggestøy fra Havneparken og ber kommunen begrense arbeidstiden. Kommunen gir dem delvis medhold.

Styreleder Lars Martin Øverland (f.v.) og styremedlem Eivin Strømland i sameiet Gann Terrasse har sett seg lei på støy fra Havneparken. De mener det var spesielt ille under byggingen av leilighetskomplekset Ovalen, som skimtes i bakgrunnen. Foto: Julie Teresa Olsen

– Dette er støy som rett og slett går på helsa løs. Støyplagene forstyrrer nattesøvnen og fører til stress, sier Eivin Strømland, styremedlem i sameiet Gann Terrasse, som ligger i Langgata 102, nordvest for Havneparken.

Han beskriver hvordan det ristet i hele leiligheten under peling og arbeid med byggingen av leilighetskomplekset Ovalen som sto ferdig i november 2019.

Sammen med styreleder Lars Martin Øverland er han redd for fortsettelsen når det resterende området i Havneparken skal omgjøres til boliger, næring og høyhus. 153.000 kvadratmeter landareal er frigjort til byutvikling i Havneparken.

– Det var til tider helt ekstremt. Problemet var at det foregikk over flere måneder. Det er derfor vi sliter med å holde ut, sier han.

– Området som skal bygges ut er så stort at dette kommer til å bli langvarig. Gjør de ikke noe med dette, er jeg redd det ikke blir levelig her på sikt, legger styrelederen til.

Naboer opplevde mye støy over flere måneder under peling og klargjøring av tomten til Ovalen. Fortsatt gjenstår det mye utbygging i Havneparken. Foto: Fredrik Refvem

Sameiet har klaget til kommunen og krever at byggestøy i Havneparken begrenses til mellom klokken 08.00 og 17.00, mandag til fredag.

«Grunnforholdene i planområdet er dårlige. Noe som krever omfattende grunnarbeider og peling. Når dette pågår over flere måneder går det på helsa løs for våre beboere», skriver sameiet i klagen som skal til behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling 4. mars.

– Når de startet pelingen klokken 7 var det bare å stå opp. Det er jo ikke alle som har vanlige dagjobber. Vi har beboere som jobber turnus med seine kvelder og netter, sier Strømland.

Her er det nye rådhuset i Havneparken. Foto: Jon Ingemundsen

Utbyggingen fortsetter

Den første delen av Havneparken er ferdig. Her ligger det nye rådhuset, Havnespeilet som huser blant annet Sandnes sparebank og Ovalen. Fortsatt gjenstår utbygging av tomten bak Ovalen som etter planen skal bli hotell.

Nå står den midtre delen av Havneparken for tur. Den skal blant annet inneholde høyhus og flere bygg med plass til bolig og næring. Kruse Smith Eiendom står bak den godkjente områdeplanen, men i desember i fjor ble selskapet kjøpt opp av Solon Eiendom, som formelt overtar 1. april.

– Når de nå skal bygge ut midtre del av Havneparken, kommer støyen enda nærmere Gann terrasse, forklarer en bekymret Strømland.

Her er en tidlig tegning av den midtre delen av Havneparken. Gann terrasse ligger til høyre bak det inntegnede høyhuset. Foto: Spacegroup

Får delvis støtte

Normalt er det ifølge byggeforskriften tillatt med støyende virksomhet mellom klokken 07.00 og 19.00 mandag til lørdag.

Kommunen vil ikke pålegge utbygger å vente med støyutsatt arbeid til klokken 8 i frykt for at det vil forlenge perioden med spunting og peling. Men kommunen går med på en innskjerping som betyr at utbygger ikke får utføre støyende arbeid utover grenseverdien etter klokken 18 på hverdager, lørdager, søndager eller offentlige fridager.

– Dette er et stort utbyggingsområde i sentrum og vi ser at støyen fra området kan være plagsom for naboer. Derfor er det hensiktsmessig å gi visse begrensninger, som gir forutsigbarhet både for naboer og utbygger, sier plansjef Bjørn Totland i Sandnes kommune.

Utbygger er kjent med innstillingen og har valgt å ikke påklage saken.

Det holder ikke for sameiet som opprettholder klagen.

– Vi kan ikke stoppe utviklingen, men vi vil helst ha støyen på et minimum. Vi opprettholder klagen i håp om å få et brukbart levemiljø i området, forklarer Strømland.

– Vi har lagt inn helgefred og da må utbygger få det romsligere i ukedagene. Dette er en balansegang mellom hensynet til naboene og en utbygging som ikke kan dra ut for lenge, svarer plansjefen.

Kommunelege Hans Petter Torvik har ikke mottatt andre formelle klager på støy fra utbyggingen i Havnerparken, men forstår godt at folk blir plaget.

– Jeg hører mange som jobber i området sier at de blir forstyrret i arbeidet sitt. Det er klart peling og byggestøy både irriterer og plager folk. Utbyggere bør bli vesentlig bedre til å informere om når naboer kan forvente støy og hvilken type støy de kan forvente, oppfordrer Torvik.

Klager på høyden

I områdeplanen for midtre del av Havneparken er det tillatt bygging av et høyhus. Noe som får sameiet til å frykte for solforhold og utsikt.

I klagen be sameiet om at kommunen tar ut planene om høyhus fordi verken størrelse eller høyde er bestemt.

– De vil at vi skal godta en plan som gjør at vi risikerer å bli bygget inn av et stort høyhus. Vi vet ingenting om hvor stort og ruvende dette blir, sier Strømland.

Kommunen vil ikke godta klagen og viser til at sameiet har mulighet til å komme merknader når den endelige reguleringsplanen skal ut på høring.

– Da har snøballen allerede begynt å rulle og det er ikke lett å stoppe noe som helst, argumenterer Strømland.