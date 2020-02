Apcoa får flyplassparkering til cirka 1,6 milliarder kroner

Avinor har bestemt at Apcoa Parking skal drifte parkeringen ved flyplassene på Sola, Flesland i Bergen og Værnes i Trondheim.

Parkeringen ved Stavanger lufthavn ble før driftet av Sesam, men da selskapet gikk konkurs i fjor, ble driften overtatt av Apcoa. Foto: Lars Idar Waage

Julie Teresa Olsen Journalist

Flyplass-parkeringen på disse områdene har en forventet omsetning i kontraktsperioden på over 1,6 milliarder kroner.

Apcoa Parking overtok som midlertidig operatør ved alle de tre flyplassene etter at Sesam Parkering gikk konkurs i mai i fjor.

Det betyr at Apcoa nå drifter parkeringen på 33 av Avinors 34 flyplasser i Norge.

– Apcoa leverte det beste tilbudet og har vist seg å være en pålitelig partner for parkering gjennom mange år. Vi er veldig fornøyde med dette valget og er trygge på at dette blir en god løsning for både Avinor og kundene våre, sier Per-Rune Lunderby, kommersiell direktør i Avinor, i en pressemelding.

Pris for teknologisk løsning

Kundene ved Stavanger lufthavn vil ikke merke noen endring siden Apcoa allerede drifter parkeringen ved på Sola.

APCOA vant nylig European Parking Association (EPA Awards) sin pris «mest innovative parkeringsløsning» i Europa for den tekniske løsingen som benyttes ved Stavanger lufthavn.

