Rødt stormflovarsel: Nå kommer ekstremværet «Elsa»

Det er nå sendt ut varsel om ekstremt høy vannstand, rødt nivå, blant annet for Stavanger.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Varselet gjelder for Vestlandet sør for Stad, Møre og Romsdal og Agder.

Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Været er nå blitt så ekstremt at det har fått et navn, «Elsa».

Tidevannstabellen viser at vannstanden skal være være 95 cm allerede søndag kveld. Enda høyere, 98 centimeter, blir den mandag. Hvis den kommer 80–100 centimeter over den, vil den bli svært høy i Stavanger.

Aftenbladet skrev fredag at det ligger at Stavanger kan få tidenes vannstand. Den kan bli godt over da ekstremværet «Didrik» nylig gjestet i Stavanger, da hadde vi en vannstand på 166 centimeter,

Dette betyr i så fall at vannstanden blir like høy som tidenest høyest målte vannstand, som skriver seg fra 8. desember 1994.

Saken oppdateres.

Publisert: Publisert: 9. februar 2020 13:46 Oppdatert: 9. februar 2020 14:35

Les også

Mest lest akkurat nå